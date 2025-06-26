台青少年自拍裸照比率6年翻倍 且女增幅大於男 學者曝2原因

兒少性影像犯罪攀升

最新「2024青少年自拍認知及行為調查報告」顯示，去年青少年自拍裸露影像盛行率為2.14%，與2018年1.01%相較，已翻倍成長；專家分析，這與直播平台、交友軟體盛行有關，且不乏將自拍裸露影像傳給陌生人。

台北大學社工系副教授陳易甫表示，青少女自拍性影像盛行率上升幅度較大，小男生相對持平，不少小女生為了檢視健身瘦身成果而拍攝「清涼照」，不料身陷網路險境。

據統計，2018年13至17歲等6都青少女自拍「裸露私密部位」影像盛行率為0.5%，但到了2024年，則攀升至1.69%；小男生自拍裸露私密部位性影像盛行率則從1.61%微幅增加至2.73%。

除自拍裸露照片或影片盛行率攀升，研究也發現，自拍「無裸露」私密部位照片或影片比率也逐年升高，從2018年3.31%，上升至2024年4.2%；傳送自拍照或影片給他人比率也是如此，2018年為0.47%，2024年則為1.21%。

展翅協會昨公布這項調查，分析青少年網路使用行為顯示，經常使用直播軟體、交友軟體者，自拍裸露影像或與他人交換性影像比率明顯較高。協會秘書長陳逸玲表示，許多直播主「多露一點」，只為讓粉絲們多贊助鑽石、火箭等可換取現金的禮物。

至於使用交友軟體者，「換照」已是常見互動方式，彼此交換裸露影像後，再決定是否進一步見面。陳逸玲表示，如果經常使用這類軟體，勢必增加性影像外傳風險，家長務必提高警覺。

調查發現，有負面情緒、心理健康 不佳、身體與臉部焦慮、自尊偏低等心理因素，與性私密影像行為呈現正相關；校園中若常見「打鬧談性」文化，例如同學們討論色情訊息，或彼此互抓下體等打鬧遊戲等，也容易增加性影像傳播機率。此外，親子 關係如果不佳，拍攝性影像行為比率也明顯較高。

衛福部保護司司長張秀鴛說，兒少性影像是兒少性剝削樣態大宗，衛福部委請400名防暴講師至各地校園、社區巡迴演講，宣導展翅協會「性私密影像教案」，提供家長與孩子的正確認知，避免掉入兒少性影像剝削危機。