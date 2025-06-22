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巨嘴鴉近年因動漫變寵兒 黑市價高掏巢者擄幼雛上網賣

記者賴香珊、江良誠、簡慧珍／台北22日電
掏巢獵人遊走法律邊緣，掠奪野生動物牟利。（記者黃仲裕／攝影）
掏巢獵人遊走法律邊緣，掠奪野生動物牟利。（記者黃仲裕／攝影）

日本知名動漫中，鬼殺隊成員透過「鎹鴉」傳遞訊息，人鳥互動密切，帶起烏鴉飼養潮。有獵人瞄準商機，從野生巢穴中掏走巨嘴鴉幼雛，羽翼未豐的萌鳥討喜，成鳥毛色烏黑溫馴，黑市每隻售價上萬元台幣（約340美元）。這群掏巢獵人遊走法律邊緣，掠奪野生動物牟利。

台南新化西拉雅山林曾發現不少釘梯樹，疑為濫捕樹洞裡的大赤鼯鼠。（本報資料照片）
台南新化西拉雅山林曾發現不少釘梯樹，疑為濫捕樹洞裡的大赤鼯鼠。（本報資料照片）

生態專家表示，從早期的綠繡眼、八色鳥，到「漢堡神偷」黑翅鳶等，都曾是掏巢獵物，連大赤鼯鼠、白面鼯鼠都深受其害；掏巢行為難以認定，對象多為一般類野生動物，罰則較保育類輕，也幾乎難以開罰。

巨嘴鴉是台灣常見留鳥，也是台灣體型最大的鴉科鳥類，分布在平地到海拔2000公尺闊葉林，全身烏黑但有藍紫色光澤。每年3至6月是繁殖季，在高樹隱密以枯枝、苔蘚、泥土築巢，每次產下三至五顆卵，孵化後卻成為獵人覬覦的目標。

「南南東，巨嘴烏鴉，準備好加入鬼殺隊了嗎？」在飼養禽鳥的網路社團上，有人張貼出保溫袋中墊著樹葉，上有四、五隻巨嘴鴉幼雛的照片，灰色短羽肉色嘴喙，吸引人關注。

關注生態議題的「生態大腸花論壇」截圖發文提醒，「都是掏巢來的，請勿飼養與購買」。彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫說，巨嘴鴉生活在中高海拔山區，在平地出現並不合理，一大群幼雛聚集起來，很明顯就是違法取得的。

野鳥學會理事李璟泓說，容易信賴人的鳥類常被馴化成寵物，「有需求就會被掏」，像巨嘴鴉很聰明，容易依賴人，巨嘴鴉鳥巢與雛鳥近二、三年經常被掏捕。

遭掏巢掠奪的野生動物不少，早年的綠繡眼、冠羽畫眉、八色鳥等，都是受害者。十多年前黑翅鳶從對岸擴散到西部沿海，黑色過眼帶彷彿「漢堡神偷」，鳥巢也常被掏空，剛孵化的雛鳥消失，留下滿地碎鳥蛋殼。

長相可愛、性情溫馴或學習力強的野生動物，也常被盜獵，例如早期因過度捕獵被列入保育類的白鼻心，模樣呆萌、會「飛」的原生種大赤鼯鼠、白面鼯鼠，近年則成為獵人的新寵兒。

今年3月底，農業部生物多樣性研究所野生動物急救站收到三隻大赤鼯鼠，經檢視拾獲資料及觀察糞便，獸醫師推測遭棄養，判斷是掏巢所得，未來能否野放？恐怕不樂觀。專家認為，人為飼養野生動物，尤其從幼體就被捕，失去野外生存能力，一旦遭棄養就只能等死，甚至恐釀公衛災難。

專家表示，野生動物有人畜共同疾病，傳染病帶原等問題。，早年白鼻心（果子狸）在台掀起飼養熱潮，還有合法繁殖場，但當年被發現可能是SARS病毒中間宿主，引發棄養潮與防疫恐慌；新冠病毒的傳染來源也被懷疑與野生動物有關，其他像伊波拉、利百病毒等，也是從野生哺乳動物傳入人體，私養野生動物若帶病原，將構成重大公衛風險。

寵物 農業部 日本

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