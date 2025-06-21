北市74歲翁駕BMW暴衝「開上人行道」連撞16車1行人

北市大同區一輛BMW電動車暴衝，開上人行道釀1人受傷。(記者翁至成／翻攝)

台北市大同區昨天下午3點多發生暴衝車禍，74歲曾姓男子開BMW電動車 行經南京西路167巷，不明原因衝撞，直直開上人行道，直到撞到前方貨車才停下，釀一名66歲行人林姓女子右肩和腳部挫傷，送台大 醫院，所幸傷者意識清醒，無生命危險。

本報系聯合報報導，稍早監視器畫面曝光，只見BMW明明打右轉方向燈，卻暴衝開上人行道，衝撞多輛停放的機車，畫面驚悚。現場粗估有12輛機車、4輛腳踏車遭波及，轄區警方已到場釐清狀況與交通指揮；據了解，曾男持有駕照，經酒測未飲酒，詳細肇事原因待進一步釐清。

據中國時報報導，警方調查，退休 多年的曾翁昨天駕駛BMW iX電動休旅車，行經北市南京西路時，原本在路邊臨停，後來準備從靜止狀態開車起步時，車輛突然不明原因向前暴衝，連撞停放在路邊的12輛機車、4輛腳踏車，還波及當時恰好經過的林姓女行人，車輛直到衝上人行道後才停下。

警消獲報到場，發現林女右肩及腳部受到挫傷，送往台大醫院救治後已無大礙。曾翁向警方表示，當時準備起步要開往附近的停車場停車，車輛卻莫名暴衝。對於曾翁說詞，警方將再調查是人為操控不慎或是車輛機件問題，以釐清肇事原因。另外，有網友在事發後揶揄「幸好肇事者不是78歲」。