閃兵集團案起訴28人 包含王大陸等24役男不乏各領域傑出者

藝人王大陸（右）涉花360萬台幣閃兵不成，3月間搭乘役男專車前往台中成功嶺服兵役，當時站外下起大雨。（本報資料照片）

「閃兵集團」首腦陳志明涉嫌收費替藝人王大陸 等人製造罹患高血壓 假象，向醫院騙得不實診斷證明逃避兵役；新北地檢署昨以涉犯妨害兵役治罪條例及刑法偽造文書等罪，起訴陳男、三名手下及24名役男，包括王大陸等九名藝人。

九名藝人為王大陸、歌手陳零九（本名陳志豪）、藝人陳大天（本名陳道賢）、威廉（本名廖亦崟）、大根（本名黃亮鈞）、阿虎（本名吳致任）、男團模範棒棒堂成員李銓（本名李九慕）、男團SpeXial成員Teddy（本名陳向熙）及男模陳信維。

另外15名涉案役男也不乏各領域的傑出人士，包括舞台劇演員、音樂製作人、廚師和大型線上家教平台創辦人，還有曾得過國際化學奧林匹亞競賽金牌的醫師。

檢方調查，涉案役男在陳男指導下，分別前往榮總、台大 、三總及北市聯合醫院陽明院區看診及接受檢測，相關醫護人員是在不知情下遭誤導，開立重度高血壓診斷證明，認定未有任何醫護人員涉案。

收費部分，九名藝人依名氣大小約20至50萬元（台幣，下同，約6800至1.7萬美元）不等，以王大陸360萬元最高，非藝人者多在20萬元以下，部分在20、30萬元之間；陳男四人藉此賺取共763萬元報酬。

據了解，「閃兵集團」案都是偽裝高血壓騙取醫院不實診斷證明逃避兵役，陳男的靈感，竟是來自當年他自身就是因高血壓而免役，對於役男體檢、複驗等體位變更流程知之甚詳，最後動歪腦筋，開發出這門逃避兵役的違法生意。

檢察官認定，陳男犯行嚴重破壞國家兵役徵集制度公平性，危害社會安定及國家安全，還主動吸收共犯牟取暴利，具體求處五年以上重刑。所有涉案役男偵查中均認罪，其中蔣姓家教平台創辦人當初看到檢警偵辦的新聞後主動自首，是檢方唯一建請法院緩刑的役男。