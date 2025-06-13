我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列襲擊伊朗 川普承認事先知情、重申美國未參與

伊朗反擊了 朝以色列發射百架無人機 以軍「全力攔截中」

丈夫違保護令偷刪妻子手機照片 檢起訴多罪求處重刑

記者邱瑞杰／基隆13日電

林男接到保護令禁止直接或間接對劉姓妻子有騷擾等行為，但涉嫌利用劉女熟睡時，盜取她手機內的照片，還刪除劉女手機近萬張照片、聯絡人等資訊。林男還邀人當證人，願朋友分他與妻子離婚後拿到的錢。檢方認定林男涉犯多罪，建請法官從重依無故取得、刪除及變更他人電磁紀錄使用罪判刑。

檢方起訴指出，林姓男子2023年9月7日經基隆地方法院民事暫時保護令裁定，不得對劉姓妻子實施身體、精神或經濟上騷擾、控制、脅迫，或其他不法侵害行為，且不得直接或間接對劉女騷擾、接觸、跟蹤。

林男收受保護令，並知道保護令內容後，竟因與劉女間的感情糾紛，基於妨害電腦使用及違反保護令犯意，在2023年9月25日凌晨在兩人共同居住的屋內臥房，趁劉女熟睡時，輸入密碼並開啟劉女手機使用。

林男透過通訊軟體LINE，把劉女手機內大量照片，傳送到林男自己的手機，再刪除劉女手機內相簿照片約9700張、Instagram帳號及貼文、LINE資料、聯絡人資料、備忘錄、語音備忘錄等資料，並停止劉女手機iCloud服務。

劉女當天凌晨2時50分醒來，看到手機在林男手中，取回手機查看，得知林男行為後提告。事後又發現林男用自己的手機，傳送從她手機取得的部分照片，傳給她的賈姓友人。

劉女還指控林男在兩天後的下午，在個人臉書發訊息給胡姓男子，內容是「胡先生，您好，我是劉○○的老公，我要跟她離婚，我需要關鍵證據，你可以當證人嗎？我跟你答合約不告你，放棄對你的追訴，告劉○○成功後的錢我們分，你覺得如何？」

檢察官偵查後，認定林男行為涉犯刑法無故入侵他人電腦相 設備、無故取得、刪除及變更他人電腦相關電磁紀錄使用和違反家庭暴力防治法中違反保護令罪嫌。林男以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，建請法院從重依無故取得、刪除及變更他人電腦相關設備電磁紀錄使用罪嫌處斷。

LINE

上一則

加拿大人棄美轉向亞洲遊 台灣成熱門首選地

下一則

台大學申請缺額近4年最低 老牌私校也逾8成 資通訊系熱門

延伸閱讀

黃子韜被問想離婚嗎？ 神回「徐藝洋想讓我滾」

黃子韜被問想離婚嗎？ 神回「徐藝洋想讓我滾」
法院內裝針孔偷拍3年 多人受害 佐理員遭求處重刑

法院內裝針孔偷拍3年 多人受害 佐理員遭求處重刑
潛伏逾20年 綠共諜案4人求重刑 在野黨：主人責任沒查

潛伏逾20年 綠共諜案4人求重刑 在野黨：主人責任沒查
賈乃亮、李小璐離婚6年 女兒甜馨曬全家合照「想復合」？她竟回覆…

賈乃亮、李小璐離婚6年 女兒甜馨曬全家合照「想復合」？她竟回覆…

熱門新聞

被封為「車模界林志玲」的知名模特兒，在醫美診所打完「牛奶針」後陷入昏迷了13天。 （取材自臉書）

「車模界林志玲」打牛奶針 當場無呼吸心跳 已昏迷13天

2025-06-06 02:17
洪姓女子33年前到美國攻讀碩士，隨即音訊全無，家人聲請死亡宣告，否則難以辦理繼承遺產，不過被法院駁回。(記者林宛諭／攝影)

台女來美念碩士 33年無音訊 家人聲請死亡宣告 法官駁回

2025-06-11 09:22
現金交易仍為台灣主要消費型態，店家以手摸錢，如又接觸食物，恐引起交叉汙染，為此，食藥署宣布食安新制，如有上述違規開罰。(記者劉學聖／攝影)

餐飲人員「禁找錢再碰食」 台攤商喊：做不到

2025-06-04 19:52
館長原本的好心情明顯受到影響。圖／摘自YT

當眾被逼問「你是哪國人」 館長尷尬變臉 畫面全放送

2025-06-11 09:24
自稱以「和平大使」身分首次訪問中國大陸的網紅「館長」陳之漢10日晚間搭機落地上海浦東國際機場，他表示，民進黨多年來的選舉策略都是靠中國恐懼而獲得選票，此行的主要目的是要戳破民進黨的謊言。記者陳宥菘／攝影

台網紅訪上海：我全程直播 來戳破民進黨謊言

2025-06-10 11:19
王先生指出，這次舉辦婚禮，邀請了近百位從世界各國遠道而來的伊斯蘭親友，沒想到卻在婚宴上吃到豬肉。(圖／王先生提供)

穆斯林婚宴驚見豬肉 5星級飯店出包觸犯禁忌 賓客全破戒

2025-06-11 10:29

超人氣

更多 >
印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀
被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去

被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去
中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人
787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜
符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標

符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標