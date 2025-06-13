我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列襲擊伊朗 川普承認事先知情、重申美國未參與

伊朗反擊了 朝以色列發射百架無人機 以軍「全力攔截中」

打牛奶針昏迷18天…車模界林志玲拔管 名醫恐涉過失致死

記者廖炳棋／台北13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
有「車模界林志玲」稱號的的女模網紅「泡泡」蔡語芯，上個月25日前往醫美名醫吳紹琥開設的法瑞診所接受舒眠治療，不料卻昏迷至今，家屬遺憾拔管。(取材自蔡語芯臉書)
有「車模界林志玲」稱號的的女模網紅「泡泡」蔡語芯，上個月25日前往醫美名醫吳紹琥開設的法瑞診所接受舒眠治療，不料卻昏迷至今，家屬遺憾拔管。(取材自蔡語芯臉書)

有「車模界林志玲」稱號的的女模網紅「泡泡」蔡語芯，上個月25日前往醫美名醫吳紹琥開設的法瑞診所接受舒眠治療，不料吳紹琥為蔡女施打俗稱「牛奶針」的靜脈注射麻醉藥點滴後就逕自離開診所，只留下沒有護理師執照的男助理看護，蔡女疑因點滴設置失當，昏迷失去生命跡象，緊急送醫後昏迷指數只剩3，家屬12日下午遺憾拔管。

蔡女拔管後，警方將報請台北地檢署相驗，轄區大安警分局1日已搜索診所，查扣手機等證物，並將吳紹琥帶回釐清相關案情，後續報請台北地檢署指揮偵辦，如今蔡女拔管，將朝過失致死罪嫌方向，偵辦吳紹琥及男助理兩人。

據了解，蔡女有失眠困擾，日前在友人推薦下，前往吳紹琥開設的「法瑞診所」就診，蔡女25日在診所內接受俗稱「牛奶針」的靜脈注射麻醉藥點滴治療。當天吳紹琥對蔡女實施點滴後，隨即就離開診所，只留沒有護理師執照的男助理在場。

點滴注射過程疑似出現問題，原本一秒一滴劑量，疑似點滴設置錯誤，點滴速度加快，導致針劑短時間內疑加大麻醉劑量。

不久蔡女的醫療監測儀器發出警告聲，患者昏迷生命跡象下降，男助理緊急聯繫吳紹琥，吳紹琥趕回診所途中，先視訊助理，由助理對蔡女進行心肺復甦術，但蔡女相關生理指數持續下降，助理施救無效，蔡女失去呼吸心跳，診所撥打緊急電話，救護人員到場急救。

蔡女送醫搶救後昏迷不醒，至今已昏迷18天，今天拔管前，昏迷指數僅有3，轄區警方詢問相關過程，發現診所缺失蔡女就診時的監視器畫面，警方聲請搜索票，1日前往診所執行搜索。

吳紹琥在醫美界爭議事件不斷，前移民署國境事務大隊松山機場國境事務隊分隊長田家龍，任內利用進出公務通道免查驗職權，協助「單幫客」陳博洋、辜昌濂父子夾帶走私日、韓國胎盤素，胎盤素流向吳紹琥的醫美診所，吳除將胎盤素用於診所需求外，還轉賣給生技公司林姓女董事長獲利。

檢方去年發動搜索，聲押吳紹琥、陳博洋，台北地院裁定吳50萬元台幣(約1.6萬美元)交保，吳因涉嫌違反藥事法，目前起訴在案。

牛奶 林志玲 大麻

上一則

新任駐英公使假造學歷涉詐 黃國昌批有損台灣形象

下一則

辜仲諒遭監控僅須拍照報到 檢才抗告被駁 他爆現身上海

延伸閱讀

好尷尬…林志玲對孫儷行「甄嬛傳」大禮 竟被對方無視

好尷尬…林志玲對孫儷行「甄嬛傳」大禮 竟被對方無視
林志玲紅毯縮脖子被嫌醜 女神幽默自嘲拍片 全網笑翻

林志玲紅毯縮脖子被嫌醜 女神幽默自嘲拍片 全網笑翻
紅毯懟臉拍成照妖鏡 林志玲、孫儷皮膚瑕疵現形

紅毯懟臉拍成照妖鏡 林志玲、孫儷皮膚瑕疵現形
林志玲、孫儷大變形 紅毯「鏡頭簽名」是太毒？太真實？

林志玲、孫儷大變形 紅毯「鏡頭簽名」是太毒？太真實？

熱門新聞

被封為「車模界林志玲」的知名模特兒，在醫美診所打完「牛奶針」後陷入昏迷了13天。 （取材自臉書）

「車模界林志玲」打牛奶針 當場無呼吸心跳 已昏迷13天

2025-06-06 02:17
洪姓女子33年前到美國攻讀碩士，隨即音訊全無，家人聲請死亡宣告，否則難以辦理繼承遺產，不過被法院駁回。(記者林宛諭／攝影)

台女來美念碩士 33年無音訊 家人聲請死亡宣告 法官駁回

2025-06-11 09:22
現金交易仍為台灣主要消費型態，店家以手摸錢，如又接觸食物，恐引起交叉汙染，為此，食藥署宣布食安新制，如有上述違規開罰。(記者劉學聖／攝影)

餐飲人員「禁找錢再碰食」 台攤商喊：做不到

2025-06-04 19:52
館長原本的好心情明顯受到影響。圖／摘自YT

當眾被逼問「你是哪國人」 館長尷尬變臉 畫面全放送

2025-06-11 09:24
自稱以「和平大使」身分首次訪問中國大陸的網紅「館長」陳之漢10日晚間搭機落地上海浦東國際機場，他表示，民進黨多年來的選舉策略都是靠中國恐懼而獲得選票，此行的主要目的是要戳破民進黨的謊言。記者陳宥菘／攝影

台網紅訪上海：我全程直播 來戳破民進黨謊言

2025-06-10 11:19
王先生指出，這次舉辦婚禮，邀請了近百位從世界各國遠道而來的伊斯蘭親友，沒想到卻在婚宴上吃到豬肉。(圖／王先生提供)

穆斯林婚宴驚見豬肉 5星級飯店出包觸犯禁忌 賓客全破戒

2025-06-11 10:29

超人氣

更多 >
印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀
被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去

被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去
中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人
787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜
符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標

符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標