新聞評論／交通部看網路聲量施政 讓行人走不出地獄

三峽重大車禍，肇事的78歲老翁宣告不治，整起事件4死11傷，外界紛將矛頭指向高齡駕駛。 （本報資料照片）

近來台灣接連爆發重大交通事故，高齡駕駛成關注焦點，交通部火速宣布「改革」方案，包括下修高齡駕駛認定年齡，換照年齡從75歲降至70歲，但一刀切的做法卻引來更多爭議。這幾年國內交通亂象頻仍，難獲改善，最大的關鍵就是交通部政策反覆，施政毫無中心思想，只隨民粹起舞，卻未對症下藥，才讓行人始終難擺脫地獄噩夢。

三峽重大車禍，肇事老翁5月31日宣告不治，整起事件造成4死11傷。因肇事者已屆78歲，外界紛紛將矛頭指向高齡駕駛，交長陳世凱在車禍隔天即宣布，將針對高齡駕駛管理展開修法，除了下修換照年齡，更稱未來將補助繳回駕照者購買T-PASS通勤月票用費。但交通部這種「改革」法不但連鋸箭法都稱不上，根本就是盲劍客，只是隨著網路鍵盤辦案起舞、亂砍一通。

為了回應網路高漲民怨，在事故原因未釐清下，交通部就急著認定高齡駕駛惹禍，萬一最後事故調查是機械故障，豈不開錯藥方？再者，高齡並非就等同於危險駕駛，車禍往往是人車路三重因素交錯下的複合結果，交通部急就章修法根本欠缺事實基礎與科學數據，也難怪連綠營內部都質疑，下次若有60歲駕駛發生暴衝事故，是否要將高齡駕駛標準降低為60歲？

而補助繳回駕照者購買T-PASS的做法更是不接地氣，在公共運輸不發達的中南部，這項誘因連雞肋都稱不上，在欠缺細膩配套下，更可能剝奪偏鄉長者的移動權。

三峽車禍後不久，北市博愛特區又發生78歲老翁無照駕駛衝撞八人受傷，引起社會高度關注。陳世凱隨即表示，將加重無照駕駛懲罰，比照酒駕累犯罰鍰無上限等。無照駕駛問題確實值得重視，過去即屢遭批評罰則過輕，然而，去年10月北市內湖就發生一名15歲少年無照駕駛釀三死，並未引起陳世凱的重視，否則若當時交通部就展開制度性改革，或許有機會阻止更多的無照駕駛上路，顯然交通部只是隨網路聲量決定施政方向。

這幾年交通政策反覆修法，其背後同樣凸顯了為政者只隨民意擺盪，欠缺改革決心。為遏止檢舉魔人亂象，交通部在2022年推動《道路交通管理處罰條例》修法，大幅限縮民眾檢舉交通違規項目，結果道路亂象頻登上外媒，被貼上「行人地獄」標籤，交通部連忙修法放寬檢舉項目，並強化違規記點，卻引來職業駕駛抗議影響生計。交通部於是再修法，並放寬1200元台幣以下包括違規停車等「微罪」不記點、不開放檢舉，又換成行人團體抗議，陷入父子騎驢的窘境。

道交條例在短短三年內就修改了四次，不僅讓民眾無所適從，更對改善交通亂象毫無助益。每一張交通罰單的背後，除了牽涉法令規定，更可能包含道路工程問題或駕駛文化不良等因素。以在禁止臨時停車處所停車為例，在交通違規舉發未結案數中始終名列前茅，可見民眾對於道路工程設計是否合理，存在疑慮，或根本沒有適合臨時上下客、貨的空間，導致駕駛被舉發後不服，因而申訴、不願繳罰鍰。但交通部卻以為重罰就能減少違規與車禍，未檢討自身責任，不僅無助改善交通現況，更讓駕駛與行人處於對立，形成多輸局面。

對於台灣始終擺脫不了行人地獄惡名，陳世凱日前稱，行人地獄是形容詞，見仁見智。但對絕大多數的民眾而言，行人地獄是客觀事實而非主觀感受；只看網路聲量決定施政優先順序，欠缺將道安擺在第一的結果，正是台灣始終走不出行人地獄的魔咒。