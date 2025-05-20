5年前撞傷母嬰 78歲翁駕車暴衝3死12傷 多人被撞飛

新北市三峽區北大國小旁19日發生嚴重車禍，78歲余姓老翁疑駕車暴衝，撞上放學和路過人群，釀3死12傷慘劇。(圖／民眾提供)

78歲余姓老翁昨天下午駕車行經新北市三峽區北大國小旁，高速衝撞停等紅燈的機車及放學人潮，造成3死12傷。余今年2月剛完成高齡換照，因昨天無法製作筆錄，肇事原因待查。

肇事的余男除了被起底曾在知名公司服務、2022年當選模範父親，一名女網友昨在「iBeta愛北大」臉書社團發文表示，「我發現今天下午的重大車禍，與5年前的肇事者是同一人」，質疑肇事者是累犯，有網友氣憤地說「根本是移動炸彈」。新北市警方證實，此次肇事者與2020年釀成母嬰受傷的案件應為同一人，警方已依刑法過失致死罪立案偵辦。

3名死者分別是40歲洪姓機車女騎士及兩名國一女學生。當時張姓、劉姓、吳姓3名女學生走在一起遭轎車高速衝撞，張女命危，另兩人搶救不治，二名死者是三峽國中七年級同班同學，家屬聞訊趕到醫院後崩潰大哭，兩人突然離世，師長及同學們都非常難過。校方昨晚發表聲明沉痛表示，已啟動緊急應變機制，全力協助死傷的9名學生及家屬。

校方指出，不幸罹難吳同學，在校學業成績優秀，擔任班級幹部，認真負責；同班的劉同學各科表現優異，經常主動照顧及鼓勵同學，兩位是同班同學，皆深受師長與同學喜愛。

「只差一步，我與死神擦身而過。」現場一名女學生心有餘悸地說，轎車從她身後衝過去，若她走慢一步，「被撞死就是我。」她在事故發生後上前查看傷者，赫見躺在地上的傷者有自己的同學。

警方調查，余姓老翁昨天下午4時許駕駛轎車沿三峽區國成街往復興路方向行駛，行經國成街與國光街北大國小前，汽車都已停下車停等紅燈，余的車輛卻未減速，高速衝撞前方機車及過馬路的學生，多名學生及家長被撞飛倒地，轎車又往前高速行駛150公尺，撞上分隔島才停下。

當時正逢三峽國中與北大國小放學時段，路上多為三峽國中學生，轎車直接撞飛步行在斑馬線上的學生，目擊者放聲尖叫。路過車輛行車記錄器拍下過程，許多學生剛步出校門走斑馬線過馬路，余的轎車先高速撞上停等紅燈的兩輛機車，再撞上過馬路學童，多人當場被撞飛，一名騎士安全帽還飛起，險些砸中一旁騎士。

肇事車輛因巨大撞擊力，汽車安全氣囊爆開，余癱坐駕駛座滿頭是血，被救出時意識模糊、左腿骨折、頭部擦傷，送醫後暫無生命危險。

警方調查，余姓老翁持照正常，抽血檢測確認酒精值是零，車上也未發現違禁品，警方已找來余的家屬調查其身體狀況，釐清確切肇事原因。親友表示，余姓老翁曾獲模範父親表揚，平時身體硬朗；北大特區龍恩里長黃家賢表示，肇事者熱心公益，因有心臟病 史，懷疑會不會是心臟疾病導致車禍。

據了解，余姓老翁昨天中午跟妻子聯繫表示要從外地回到北大特區的住家，沒想到下午4時許在北大國小附近肇事。