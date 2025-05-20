我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「陪老闆睡前聊天」週刊爆王文洋奪女大生初夜 開心給2疊鈔票

TLC實境「我的600磅人生」女主角病逝 得年40歲

5年前撞傷母嬰 78歲翁駕車暴衝3死12傷 多人被撞飛

台灣新聞組／新北20日電
新北市三峽區北大國小旁19日發生嚴重車禍，78歲余姓老翁疑駕車暴衝，撞上放學和路過人群，釀3死12傷慘劇。(圖／民眾提供)
新北市三峽區北大國小旁19日發生嚴重車禍，78歲余姓老翁疑駕車暴衝，撞上放學和路過人群，釀3死12傷慘劇。(圖／民眾提供)

78歲余姓老翁昨天下午駕車行經新北市三峽區北大國小旁，高速衝撞停等紅燈的機車及放學人潮，造成3死12傷。余今年2月剛完成高齡換照，因昨天無法製作筆錄，肇事原因待查。

肇事的余男除了被起底曾在知名公司服務、2022年當選模範父親，一名女網友昨在「iBeta愛北大」臉書社團發文表示，「我發現今天下午的重大車禍，與5年前的肇事者是同一人」，質疑肇事者是累犯，有網友氣憤地說「根本是移動炸彈」。新北市警方證實，此次肇事者與2020年釀成母嬰受傷的案件應為同一人，警方已依刑法過失致死罪立案偵辦。

3名死者分別是40歲洪姓機車女騎士及兩名國一女學生。當時張姓、劉姓、吳姓3名女學生走在一起遭轎車高速衝撞，張女命危，另兩人搶救不治，二名死者是三峽國中七年級同班同學，家屬聞訊趕到醫院後崩潰大哭，兩人突然離世，師長及同學們都非常難過。校方昨晚發表聲明沉痛表示，已啟動緊急應變機制，全力協助死傷的9名學生及家屬。

校方指出，不幸罹難吳同學，在校學業成績優秀，擔任班級幹部，認真負責；同班的劉同學各科表現優異，經常主動照顧及鼓勵同學，兩位是同班同學，皆深受師長與同學喜愛。

「只差一步，我與死神擦身而過。」現場一名女學生心有餘悸地說，轎車從她身後衝過去，若她走慢一步，「被撞死就是我。」她在事故發生後上前查看傷者，赫見躺在地上的傷者有自己的同學。

警方調查，余姓老翁昨天下午4時許駕駛轎車沿三峽區國成街往復興路方向行駛，行經國成街與國光街北大國小前，汽車都已停下車停等紅燈，余的車輛卻未減速，高速衝撞前方機車及過馬路的學生，多名學生及家長被撞飛倒地，轎車又往前高速行駛150公尺，撞上分隔島才停下。

當時正逢三峽國中與北大國小放學時段，路上多為三峽國中學生，轎車直接撞飛步行在斑馬線上的學生，目擊者放聲尖叫。路過車輛行車記錄器拍下過程，許多學生剛步出校門走斑馬線過馬路，余的轎車先高速撞上停等紅燈的兩輛機車，再撞上過馬路學童，多人當場被撞飛，一名騎士安全帽還飛起，險些砸中一旁騎士。

肇事車輛因巨大撞擊力，汽車安全氣囊爆開，余癱坐駕駛座滿頭是血，被救出時意識模糊、左腿骨折、頭部擦傷，送醫後暫無生命危險。

警方調查，余姓老翁持照正常，抽血檢測確認酒精值是零，車上也未發現違禁品，警方已找來余的家屬調查其身體狀況，釐清確切肇事原因。親友表示，余姓老翁曾獲模範父親表揚，平時身體硬朗；北大特區龍恩里長黃家賢表示，肇事者熱心公益，因有心臟病史，懷疑會不會是心臟疾病導致車禍。

據了解，余姓老翁昨天中午跟妻子聯繫表示要從外地回到北大特區的住家，沒想到下午4時許在北大國小附近肇事。

事發後新北市長侯友宜趕赴醫院探視傷者，賴清德總統、行政院長卓榮泰稍晚也趕到3家醫院探視。市議員呂家愷轉述，有家屬向賴總統陳情，希望政府重視高齡駕車問題，「超過70歲就別再開車了」。新北地檢署已組成專案小組進駐三峽警分局指揮偵辦，調查車禍發生經過及查明事實。

老翁車子撞上安全島停下，嚴重毀損。(記者蘇健忠／攝影)
老翁車子撞上安全島停下，嚴重毀損。(記者蘇健忠／攝影)

心臟病 賴清德 侯友宜

上一則

冷眼集／曾因焦慮症免役…林昶佐出使芬蘭 何時停藥給問嗎？

下一則

陸網紅駕橡皮艇登桃園海岸 海巡：影片非變造

延伸閱讀

台78歲翁暴衝害3命被控是累犯 5年前衝人行道撞母嬰

台78歲翁暴衝害3命被控是累犯 5年前衝人行道撞母嬰
加州庫比蒂諾學生校車涉多車追撞事故 所幸無人受傷

加州庫比蒂諾學生校車涉多車追撞事故 所幸無人受傷
新北市三峽放學大車禍釀3死 肇事老翁曾是模範父親

新北市三峽放學大車禍釀3死 肇事老翁曾是模範父親
Uber將在舊金山市場街推計程車服務 稍後還有豪華轎車

Uber將在舊金山市場街推計程車服務 稍後還有豪華轎車

熱門新聞

台美詐騙案台籍的廖姓女成員是高階幹部，年初回來落網時手戴RM千萬名表，身家破億入境後就落網。記者曾健祐／翻攝

殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網

2025-05-14 15:24
宏仁集團總裁王文洋。(聯合報系資料照片)

74歲王文洋被爆包養小50歲「學生妹」藏私生子 遭討10億

2025-05-13 01:55
示意圖／取自123RF

日本泡湯拍照害多人裸體曝光 台婦道歉：嚴重老花

2025-05-16 17:55
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在台北發表演說，介紹各種加速運算平台。（取材自輝達直播畫面）

Nvidia台灣總部在北投士林 黃仁勳：將為台灣打造首部巨型AI超級電腦

2025-05-19 00:42
輝達執行長黃仁勳19日在2025年台北國際電腦展COMPUTEX活動發表主題演說。(美聯社)

黃仁勳回台掀「仁來瘋」 2字評價台灣人 路透曝保鑣壓力大

2025-05-19 03:50
黃仁勳（右）與理髮店Manorsalon老闆王永泰合影。（Manorsalon／提供）

黃仁勳抵台 下機首站直奔「這間店」大方與粉絲合影

2025-05-16 05:05

超人氣

更多 >
懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到

懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到
冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案
美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」
南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」
65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利