台查閃兵集團 9藝人涉假醫療到案 陳零九、威廉交保認罪

藝人陳大天涉入閃兵案，14日以25萬台幣交保後，公開鞠躬致歉。(記者陳正興／攝影)

藝人王大陸 涉以假醫療證明逃避兵役，檢警追查幕後「閃兵集團」發現多名藝人涉入，昨發動第二波搜索，約談涉嫌佯裝高血壓 逃避兵役的9名藝人及1名民眾。10人全是已落網閃兵集團首腦陳志明的客戶，其中藝人大根至截稿還在偵訊中，其餘均交保。

內政部 役政司表示，去年底掌握役男逃兵疑似個案，移送檢警偵辦，清查發現120人有疑義，其中9人是藝人。本案如查明涉案役男不符免役資格，將撤銷原處分，依最新體檢結果重新判定體位，並補服兵役。

檢警昨兵分14路搜索，約談歌手陳零九（本名陳志豪）、藝人陳大天（本名陳道賢）、威廉（本名廖亦崟）、大根（本名黃亮鈞）、阿虎（本名吳致任）；男團成員李銓、小熊Teddy（本名陳向熙）；模特兒兼演員陳信維、舞台劇演員黃博石及范姓、乃姓兩名役男，其中乃男因另案在押，昨日尚未約談。

陳零九因手機關機，昨下午才在新北市板橋友人住處尋獲，被警方帶回永和住處搜索；人在綠島出外景的威廉和前往泰國遊玩的大根，接獲警方通知後搭機返台說明；原在高雄拍戲的陳向熙，在飯店遭拘提北上應詢。相關涉案者經移送新北地檢署偵訊，多數人認罪，分別獲15到30萬元(台幣，下同)不等交保。

陳大天交保後公開道歉，三度鞠躬表示自己「沒有履行國民應盡義務，知法犯法，是非常不當的行為」。他說，自己因懦弱害怕面對，公司、老闆張小燕和親友、太太都不知情，為此蒙羞他深覺抱歉，會全力配合檢方調查，該面對的法律責任不會逃避。其餘人交保後，均不發一語離開地檢署。

據調查，涉案藝人和民眾「閃兵」價碼落在10到50萬元間，陳大天出價30萬元，陳零九約40萬元，其餘約10萬、20萬元。

全案是王大陸懷疑閃兵集團拿錢不辦事，不僅扯出一連串案外案，也成為案情破口；檢警在首波偵蒐後，藉由破解陳志明手機通訊紀錄，追查出眾多藝人涉案。

立法院內政委員會昨天邀內政部長劉世芳列席報告，民眾黨立委張啓楷質詢「閃兵」狀況。役政司長沈哲芳表示，去年底掌握120名役男有逃兵疑義而移送檢警偵辦，會持續追溯5年內較有可能個案，諸如以高血壓等狀況躲避兵役者清查。