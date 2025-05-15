我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

正餐時間外老覺得餓？恐是蛋白質不足 營養師教簡單補足擺脫疲勞

川普6000億沙國大單灌水？紐時：不到一半 美企有出資

台查閃兵集團 9藝人涉假醫療到案 陳零九、威廉交保認罪

台灣新聞組／新北15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
藝人陳大天涉入閃兵案，14日以25萬台幣交保後，公開鞠躬致歉。(記者陳正興／攝影)
藝人陳大天涉入閃兵案，14日以25萬台幣交保後，公開鞠躬致歉。(記者陳正興／攝影)

藝人王大陸涉以假醫療證明逃避兵役，檢警追查幕後「閃兵集團」發現多名藝人涉入，昨發動第二波搜索，約談涉嫌佯裝高血壓逃避兵役的9名藝人及1名民眾。10人全是已落網閃兵集團首腦陳志明的客戶，其中藝人大根至截稿還在偵訊中，其餘均交保。

內政部役政司表示，去年底掌握役男逃兵疑似個案，移送檢警偵辦，清查發現120人有疑義，其中9人是藝人。本案如查明涉案役男不符免役資格，將撤銷原處分，依最新體檢結果重新判定體位，並補服兵役。

檢警昨兵分14路搜索，約談歌手陳零九（本名陳志豪）、藝人陳大天（本名陳道賢）、威廉（本名廖亦崟）、大根（本名黃亮鈞）、阿虎（本名吳致任）；男團成員李銓、小熊Teddy（本名陳向熙）；模特兒兼演員陳信維、舞台劇演員黃博石及范姓、乃姓兩名役男，其中乃男因另案在押，昨日尚未約談。

陳零九因手機關機，昨下午才在新北市板橋友人住處尋獲，被警方帶回永和住處搜索；人在綠島出外景的威廉和前往泰國遊玩的大根，接獲警方通知後搭機返台說明；原在高雄拍戲的陳向熙，在飯店遭拘提北上應詢。相關涉案者經移送新北地檢署偵訊，多數人認罪，分別獲15到30萬元(台幣，下同)不等交保。

陳大天交保後公開道歉，三度鞠躬表示自己「沒有履行國民應盡義務，知法犯法，是非常不當的行為」。他說，自己因懦弱害怕面對，公司、老闆張小燕和親友、太太都不知情，為此蒙羞他深覺抱歉，會全力配合檢方調查，該面對的法律責任不會逃避。其餘人交保後，均不發一語離開地檢署。

據調查，涉案藝人和民眾「閃兵」價碼落在10到50萬元間，陳大天出價30萬元，陳零九約40萬元，其餘約10萬、20萬元。

全案是王大陸懷疑閃兵集團拿錢不辦事，不僅扯出一連串案外案，也成為案情破口；檢警在首波偵蒐後，藉由破解陳志明手機通訊紀錄，追查出眾多藝人涉案。

立法院內政委員會昨天邀內政部長劉世芳列席報告，民眾黨立委張啓楷質詢「閃兵」狀況。役政司長沈哲芳表示，去年底掌握120名役男有逃兵疑義而移送檢警偵辦，會持續追溯5年內較有可能個案，諸如以高血壓等狀況躲避兵役者清查。

沈哲芳表示，兵役年限為36歲，超過年齡者不會召回當兵，但涉及不法部分會移送法辦，另已建議國防部修改體位區分標準，盼規範更嚴謹。內政部表示，任何役男、民眾或醫療人員，倘涉及偽造文書、教唆規避兵役、協助不實診斷等行為，將依妨害兵役治罪條例及相關法令嚴辦。

新北第二波擴大追查「閃兵集團」，藝人陳零九一度失聯，14日下午到案。(記者杜建重...
新北第二波擴大追查「閃兵集團」，藝人陳零九一度失聯，14日下午到案。(記者杜建重／攝影)
涉案藝人威廉14日晚間被移送至新北地檢署偵訊。(記者余承翰／攝影)
涉案藝人威廉14日晚間被移送至新北地檢署偵訊。(記者余承翰／攝影)

內政部 高血壓 王大陸

上一則

新聞評論／小政府大野心 台灣民主陷入自我打結

下一則

台女「殺豬盤」詐美退休長者1.7億 台檢首來美就訊證人

延伸閱讀

台藝人大根涉閃兵20萬交保 為自己不成熟、荒唐行為道歉

台藝人大根涉閃兵20萬交保 為自己不成熟、荒唐行為道歉
台男團成員威廉涉躲兵役50萬交保 未回應提問離去

台男團成員威廉涉躲兵役50萬交保 未回應提問離去
台藝人陳零九涉妨害兵役30萬交保 不發一語離開新北檢

台藝人陳零九涉妨害兵役30萬交保 不發一語離開新北檢
不只11位藝人涉躲兵役 台內政部清查120人有疑義

不只11位藝人涉躲兵役 台內政部清查120人有疑義

熱門新聞

金門金城國中段考試題出現不雅字眼。（記者陳雅玲／翻攝）

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

2025-05-11 09:18
宏仁集團總裁王文洋。(聯合報系資料照片)

74歲王文洋被爆包養小50歲「學生妹」藏私生子 遭討10億

2025-05-13 01:55
台美詐騙案台籍的廖姓女成員是高階幹部，年初回來落網時手戴RM千萬名表，身家破億入境後就落網。記者曾健祐／翻攝

殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網

2025-05-14 15:24
台中大雅高架橋下亂丟垃圾元凶抓到了，竟是一隻黃狗，黃狗由動物保護防疫處帶回。圖／台中市環保局提供

抓到了…台中高架橋下亂丟垃圾 凶手現身跌破眾人眼鏡

2025-05-10 12:40
台男阿信(化名)與妻子結婚後，妻子沉迷於道教信仰，自封為某天后，稱兩人同姓，如發生性行為生子是亂倫，拒絕同房；妻子更揮霍公司資金，導致公司被查封不動產。(本報系資料照)

妻子刻自己神像自封天后 拒絕同房稱會亂倫 他訴請離婚

2025-05-11 16:17
桃園18歲詹姓女高中生今天到台中被前男友刺死，校方獲悉消息震驚遺憾。圖為案發現場。(記者曾健祐／攝影)

前3名成績入學 桃園18歲儀隊女高中生慘遭前男友刺死

2025-05-10 10:41

超人氣

更多 >
川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了
甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品
「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張

「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張
紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金
這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶

這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶