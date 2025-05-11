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強盜殺人還撞警車 詐騙集團3惡煞判無期徒刑

記者曾健祐／台中11日電
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詐騙集團成員徐維韓、謝旻錡及郭昱廷，因上游、綽號「紅財神」的幹部與陳姓男子有60萬元(台幣，以下同)的詐騙利益糾紛，徐等擄走陳，搶他身上現金，還載到苗栗挖坑活埋致死，法院一、二審都依強盜殺人罪判三人無期徒刑。徐案發逃逸時衝撞警車，再被依妨害公務罪判八月徒刑。

徐維韓2022年12月29日夥同藍昱翔、張晉毅（兩人通緝中），謝旻錡、郭昱廷也自彰化出發，前往陳姓男子新竹竹北住處，將陳擄走並強盜財物，最後將人押到苗栗後龍偏僻處。

眾人在場挖坑，藍、張又拿凶器敲打陳的頭、斬擊左腳跟，趁對方無力時活埋，陳一度求饒說「大哥，多少錢我都願意給你，放過我吧」，最終仍被活埋。

事成後徐維韓開車逃逸，當天一早9點多行經台中沙鹿中山路、長春路口，因被新竹竹北分局的多輛偵防車追捕、包夾，警員持槍喝令徐立刻下車，徐怕殺人強盜一事被逮，雖清楚看見對方穿著「警察」字樣防彈背心，仍強行衝撞逃逸，直到2023年1月2日才在彰化落網。

徐維韓、謝旻錡及郭昱廷活埋陳男部分，新竹地院國民法官庭依強盜殺人罪判他們無期徒刑，褫奪公權終身，台灣高等法院4月16日駁回上訴。

徐衝撞警車案，檢方訊問時徐否認妨害公務，辯稱看到前方男子沒有穿警察制服就要下車，以為是仇家，所以才開車逃逸，沒有要撞警察。徐反控是警察撞他，但警方密錄器清楚拍下徐逃逸、衝撞過程。

台中地院審酌徐維韓擔心強盜殺人犯行被逮，拒絕停車受檢而衝撞警車，最終雖坦承犯行，但沒有和解，依以駕駛動力交通工具對依法執行職務之公務員施強暴罪判刑八月。

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