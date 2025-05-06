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與男友吵架 母失控餵毒半歲女嬰 檢求刑12年

記者周嘉茹／桃園6日電

許姓女子與男友吵架，涉嫌餵食不足6個月大女兒安非他命毒品，事後送醫，女嬰保住性命。桃園地檢署認為，許女為女嬰唯一照顧者，僅因情緒失控強餵毒品，依殺人未遂、毒品等罪嫌起訴，建請法院量處12年重刑。

桃園地檢署去年底接獲桃園市家防中心、婦幼警察隊通報，一名不足6個月大女嬰在林口長庚醫院治療，尿液檢出甲基安非他命高達46910ng/mL、安非他命9860ng/mL。

檢警向醫院調取病歷與檢驗報告，勘察女嬰住處，認為許姓生母犯嫌重大，檢察官今年1月4日傳喚許女到案，向法院聲押禁見獲准。

檢警調查，許女去年12月9日晚間與男友吵架，當下強行將含有甲基安非他命的液體，灌入女嬰口中，導致女嬰受有腦病變等傷害；事後許女自行將女嬰送往林口長庚醫院救治，院方在女嬰尿液驗出毒物反應，通報警方。

桃園地檢署指揮偵辦後，依涉犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人故意對兒童犯殺人未遂、毒品危害防制條例成年人對兒童犯以強暴方法使人施用第二級毒品等罪嫌，起訴許女。

檢方指許女身為女嬰唯一照顧者，僅因情緒控管失當，對尚不足6個月大、毫無反抗能力之女嬰強行餵食毒品，造成被害人極大傷害，建請法院從重量處有期徒刑12年。目前女嬰由家防中心安置，定期就醫回診治療。

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