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敲門無回應…保一警官腹痛急診 隔日同事發現陳屍寢室身亡

記者李隆揆／台北5日電
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保安警察第一總隊勤務指揮中心主任許泰山，4日被發現陳屍主管寢室。(取材自臉書)
保安警察第一總隊勤務指揮中心主任許泰山，4日被發現陳屍主管寢室。(取材自臉書)

警政署保安警察第一總隊二線四星勤務指揮中心主任許泰山，昨被同事發現陳屍主管寢室內浴室，死亡多時；許前天凌晨曾因腹痛掛急診，後返駐室休息未再外出，警方初判無外力介入跡象，死因是否和腹痛疾病有關，檢方今相驗釐清。

62歲許泰山長年在保一總隊服務，去年8月從保防科長調勤指中心主任；上周五許下班後出現腹痛、腰痛症狀，3日凌晨前往台北榮總急診，經打止痛針後就近返回駐地寢室休息未返家；許妻因多次聯繫不上，昨早致電保一總隊同仁協助，才發現許陳屍寢室。

警方調查，保一員警昨上午9時許到許泰山主管寢室外敲門，見許遲未應門立即破門，發現許衣著整齊跪臥浴室中，雖立刻通報119，但救護人員到場發現許已出現屍僵，明顯死亡未送醫。

轄區北投警分局到場採證，確認許寢室除員警破門外，其他門窗均完好，初判無外力介入，但無法確定許男死因，報士林地檢署檢察官相驗調查。

許泰山是警大警佐班第15期畢業，早年曾在刑事局擔任過組長、股長，警職後半生幾乎都在保一，擔任過外勤職務。他並無慢性病史，周末休假，因身體不適急診後選擇就近回駐地休息，初步調查直至上午被發現前，都未再離開駐地。家屬昨趕赴北投分局配合調查，指許生前「沒有異狀」。

許泰山昨猝逝消息一出，臉書不少警界人士發文悼念；保一總隊表示，許泰山平時生活樂觀，戮力從公、負責盡職，與同事相處和睦，將全力協助家屬辦理後事，依規定處理撫卹事宜。

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