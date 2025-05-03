北市幼兒園狼師「性侵猥褻6女童」重判28年8月定讞

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、偷拍女童。(本報資料照片)

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名女童，檢方認定他對6名女童下手依加重強制性交罪、加重強制猥褻罪起訴，法院審理時毛承認所有女童都被他摸過，最高法院認定毛犯226罪、累計刑期1291年，應執行28年8月徒刑定讞。

毛畯珅2023年被踢爆以講故事名義對多名女童性侵、猥褻，還拍下影片留存。檢方查出2022年至2023年間，毛於幼兒園內性侵、猥褻6名未滿7歲幼童，痛批毛身為照顧兒童的私立機構教保員，卻利用職務機會犯案，惡性重大。

一審傳訊被害幼童、幼童父母、幼兒園老師、勘驗幼兒園內監視錄影畫面等證物，認定毛畯珅確實犯案。法官認為毛家境、學識良好，且具幼兒保育專業知識背景，深知幼童於學齡前身心發展重要性，卻為滿足自己性欲而性侵、猥褻、拍攝性影像，時間長達一年。

一審依加重強制性交罪、加重強制猥褻罪、違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪論罪，累積總刑期1252年6月，應執行28年徒刑，檢方認為量刑太輕，另指毛還涉犯其他犯罪提上訴。

毛畯珅於高院 審理時，坦承所有女童都被他「摸」過，二審批評毛犯行惡劣，撤銷後改判28年8月徒刑，最高法院認為判決認事用法無違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞。

此外，毛畯珅也被查出2021年起，在幼兒園對39名幼童加重強制性交或猥褻，並拍下性影像，還利用幼兒園監視器軟體，下載幼童更衣畫面收藏，台北地檢署去年再依兒少性剝削防制條例等罪起訴，建請法院處以最重刑罰，案件審理中。

部分家長委託勵馨基金會發聲明，籲司法應介入調查幼兒園負責人、股東及多名教保員是否涉及隱匿包庇，同時呼籲台北市政府勇於認錯、負起該負的責任。