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高雄托嬰中心「借殼重生」後再爆虐嬰遭勒停

台灣新聞組／綜合26日電
高雄托嬰中心3年前爆虐嬰，楊姓女負責人遭開罰停業後，原地點改由楊女丈夫重新登記營業，市議員李雅慧（左）再度接獲家長陳情孩子遭虐。(記者宋原彰／攝影)
高雄托嬰中心3年前爆虐嬰，楊姓女負責人遭開罰停業後，原地點改由楊女丈夫重新登記營業，市議員李雅慧（左）再度接獲家長陳情孩子遭虐。(記者宋原彰／攝影)

高雄市楠梓區天使星托嬰中心3年前因虐兒遭罰停業後，去年2月改名貝隺佳托嬰中心重新營運，負責人也由楊女改為楊女丈夫，未料又傳出虐童案件。高雄市社會局調查，至少8名嬰兒遭強灌餵食等不當行為，除對楊女及董姓保母分別開罰48萬元、6萬元(台幣，下同，約1.4萬美元、1800美元)，並移請檢警偵辦，並終止準公共托育契約。

高雄市議員李雅慧昨天舉行記者會指出，近日接獲多名家長陳情，指控孩子遭楊女等保母呼巴掌、強灌副食品、牛奶，有的身上還有瘀青，楊女還借用李姓保母證照，痛批市府審查登記制度有問題，要求立即勒令停業。

衛福部社家署代理署長周道君表示，「借殼重生托嬰中心，申請資料上常與新申請案件難以分辨。」將與地方政府討論，調整行政流程，強化辨識，避免類似情況再發生。

高雄市社會局副局長葉玉如說，案發前無預警稽查四次，未發現不法，2月19日受理通報後調查，查看2月10日至12日監視器，發現至少8名嬰兒遭不當餵食、按揉頸部等，後續調閱其他監視器、索取家長名冊及冒用身分的托育人員等資料受阻，3月尋求檢警協助並請4名家長提告，搜索後取得證據，4月15日終止準公共托育契約。

高雄市社會局啟動一對一個管機制協助家長轉托，提供左營、楠梓等區準公共托嬰中心和準公共保母名單供參考，並安排受害兒童做身心評估。橋頭地檢署指出，檢方4月初指揮楠梓警分局搜索，扣得相關證物並傳訊托嬰中心朱姓負責人、楊女及董姓保母，訊後分別以4萬、4萬及1萬元交保，全案依傷害、妨害幼童發育、偽造文書等罪嫌偵辦。

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