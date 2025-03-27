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沒延長科技設備監控？ 鍾文智潛逃 法務部、司法院互推

記者王宏舜／台北27日電
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連一鮑魚前負責人鍾文智發監前棄保潛逃，最高檢要求北檢全力緝捕，並查明法院於科技設備監控期滿後，為何未延長。(本報資料照片)
連一鮑魚前負責人鍾文智發監前棄保潛逃，最高檢要求北檢全力緝捕，並查明法院於科技設備監控期滿後，為何未延長。(本報資料照片)

連一鮑魚前負責人鍾文智刑期累計30年5月定讞，最高法院宣判後失蹤。立委黃國昌昨在立法院指解除電子手環監控的台灣高等法院庭長，曾是鍾的律師洪昌宏擔任最高法院庭長時的庭員，要求司法院調查；司法院副秘書長王梅英說，裁定屬法官審判獨立事項。

黃國昌昨在立院司法及法制委員會質詢，指鍾文智是綠色權貴、洗錢大亨，國寶集團總裁朱國榮前年才偷渡，鍾也棄保潛逃。鍾曾棄保潛逃被通緝，通緝期間冒名使用他人護照出境兩次，朱的事件後，鍾是第一個使用科技設備監控的被告，居然跑了，他原以為是鍾破壞設備，詎料高院說「增加保證金2000萬台幣(60.4萬美元)就好」。

黃國昌批司法院「腐敗」，問是誰不繼續延長科技設備監控，且未上網公布裁定書，「丟臉嗎？還是要迴避公眾監督？」高檢署檢察官主張應延長監控，高院卻稱檢察官沒意見，「誰在說謊」？

法務部次長徐錫祥表示，高檢署確實有要求延長監控；王梅英說，高院回覆「高檢說沒有意見」。

據了解，高院讓鍾文智加保、解除科技設備監控，並無裁定書，只有合議庭在「審理單」諭知，而替高檢署檢察官回答「沒意見」的是幫忙接電話的書記官。

對於重判鍾文智的高院法官離職，黃國昌說，他去年就曾詢問司法院秘書長，高院是否施壓法官迴避，司法院卻極盡包庇，也未追究；王梅英回說，可能是「雙方的解讀不一樣」。

黃國昌指出，當初被施壓的法官對鍾文智實施科技設備監控，去年辭職，但解除監控的法官卻是鍾的律師洪昌宏（最高法院前庭長）的庭員，他質疑鍾找之前的庭長來當辯護人，之前的庭員就解除監控，不少法官和檢察官向他檢舉，因法界太憤怒，「綠色權貴真是暢通無阻、配合得很好」，司法改革7年「搞出垃圾來」。

下裁定的高院合議庭庭長昨回應，審判事項，外力不適合干涉。

高院 黃國昌 棄保

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