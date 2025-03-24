女網紅台中開色情會館 年初才被查緝又犯法

負責人「恩姐」吳姓網紅被依妨害風化罪嫌送辦。(記者陳宏睿／翻攝)

台中市警方在近日前往北區中清路一間養生會館查緝提供性服務，帶回吳姓女負責人等54人，不過涉案的吳姓女子，就是在網路平台抖音 有百萬粉絲網紅，沒想到吳女被查緝後，仍不知收斂，繼續從事不法，也讓轄區警方咋舌。

台中市北區中清路一間養生會館疑提供色情服務，第二警分局在今年初接獲檢舉後，已查獲一次送辦涉案10餘人，未料該會館仍持續從事不法，警方近日再度前往搜索，查緝時一名越南 籍的女服務生「下半身失蹤」，見到警方才趕緊把內褲穿上，全案帶回54人，其中吳姓女負責人（34歲）獲2萬元台幣交保。

經查，吳女即是綽號「恩姐」的網紅，在抖音平台帳號「sistercgg 小姐愛吸弟」有百萬的粉絲，今年1月初，已被第二警分局持搜索票，赴該養生會館查緝，當場抓到10幾組男女正在翻雲覆雨，將吳女及員工共10人依妨害風化罪嫌移送，其餘30多名男客、小姐依社會秩序維護法送辦。