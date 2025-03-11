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當2童面砍死父母 惡鄰一審判死 為釋憲後首例

記者張議晨／高雄11日電
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吳龍滿嫌樓上鄰居家吵，去年9月砍死羅姓夫婦，案發後3小時被捕，高雄地院一審判死。(本報資料照片)
吳龍滿嫌樓上鄰居家吵，去年9月砍死羅姓夫婦，案發後3小時被捕，高雄地院一審判死。(本報資料照片)

65歲高雄男子吳龍滿前年9月涉當著兩名幼童面前砍死鄰居羅姓夫婦，落網後始終否認犯罪，鑑定時還出言威脅醫護人員；高雄地方法院認定吳毫無悔意，合議庭一致決依犯兩殺人罪判死刑，褫奪公權終身。這也是死刑釋憲後一審判死首例。

此案適用國民法官法審理，但因現場「唯二」目擊證人是當時年僅5歲、6歲的幼童，被害夫妻家屬擔心若由國民法官審理，恐造成幼童創傷；法院考量被害人家屬心理狀態，最後裁定不走國民參審，採一般程序審理，由法官陳紀璋、李承曄、林軒鋒組合議庭審理。

前年9月15日上午，吳龍滿疑因噪音糾紛問題，持水果刀從逃生梯走到樓上，當時35歲蔡女正要送兩名孩子上學，吳男直接走進客廳，砍刺蔡女5刀斃命，隨後再進入房間，朝36歲羅姓男子猛刺8刀，吳行凶後逃至枋寮落網。

吳男到案否認犯行，但兩名目擊父母遭殺害的幼童，經醫院鑑定後認定證詞可信度高，加上檢警採集到的證物，均足以佐證吳犯下殺人重罪，雖吳男拒絕聘用律師，但殺人屬強制辯護案件，最後由法扶基金會指派3名律師協助審理。

合議庭認為，吳龍滿屬於預謀犯罪，且犯後逃匿並丟棄作案衣物，落網後堅定行使緘默權，明確否認犯行，應無辨識行為違法顯著減低情形，不符合刑法減刑相關條件。

吳男雖有糖尿病，但並無精神疾病，且他在屏安醫院進行量刑鑑定時，還對鑑定人員有口語、動作上威脅，甚至當庭直指死者蔡女父親更該死。

合議庭認定，吳龍滿手段殘忍，犯罪所生結果具嚴重破壞及危害性，犯後無悔意，並無更生教化、再社會化可能，依兩個殺人罪各判兩次死刑。

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