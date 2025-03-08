比特犬自己開車窗撲咬騎士 動保處決定對飼主開罰

台北市發生一頭比特犬，自己開車窗跳出咬傷機車騎士案件。(記者廖炳棋/翻攝)

台北市前天上午發生一隻比特犬自開車窗，跳出窗外後咬傷機車騎士案件，受傷騎士無大礙，雖報案但尚未提告，轄區警方通報動保處，決定對飼主開罰。動保處表示，該比特犬有登記列管，暫由飼主帶回看管。

台北市文山二警分局指出，前天上午8時許，60歲黃男騎機車行經萬美街二段停等紅燈時，左側休旅車後座車窗突然打開，隨後一頭黃色比特犬跳出窗外，咬住黃男腿部，騎士腿部受傷後機車傾倒。

比特犬徐姓飼主發現後，趕忙下車拉住比特犬。飼主表示，比特犬當時在後座，疑似狗爪誤觸車窗開關，車窗因此打開，目前受傷騎士尚未提告。

北市動保處表示，運載犬貓須使用牽繩或籠子等有效防護措施，該個案未牽繩，依北市動物保護自治條例可處2000至1萬元台幣罰鍰，會蒐集該個案相關事證，要求飼主到場陳述意見。

動保處指出，比特犬被農業部 公告具有攻擊性，已公告禁養，個案應為公告前已飼養，依動保法規定，在公共場所要有成年人陪同並且適當防護，違反將開罰3萬至15萬元台幣，將研擬開罰。

警方表示，為預防毛小孩誤觸車窗，建議車窗上鎖並戴牽繩、防咬嘴套等。