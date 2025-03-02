藝人王大陸逃兵曝北市10年僅8件詐逃 手法全是「假愛滋」

藝人王大陸涉犯妨害兵役治罪條例，檢察官諭令以15萬元台幣交保步出新北檢。記者陳正興／攝影。（本報資料照片）

藝人王大陸 涉嫌偽造病歷逃避兵役，引發社會關注。北市議員曾獻瑩指出，據統計過去十年，北市利用假資料申請體位改判的案件僅有八件，且全部為假愛滋案件，曝光的原因是兵役處接獲匿名檢舉，兵役局應建立多重驗證機制，杜絕兵役詐欺 。對此，兵役局表示，將持續落實查核機制。

曾獻瑩表示，近十年北市利用假資料申請體位改判的案件僅有八件，全部為假愛滋案件，未見其他逃避兵役的手法遭揭露，且這八件案件之所以曝光，是因北市兵役處收到匿名檢舉，才讓整起案件浮上檯面，兵役局的查核機制恐怕無法有效偵測到其他詐欺手法。

曾獻瑩指出，這八名役男的手法幾乎一致，由感染愛滋的槍手進行抽血檢驗，取得陽性診斷後，再以全國醫療卡申請複檢，最終成功獲得免役判定。

曾獻瑩說，除了愛滋病之外、還有例如高血壓 等慢性疾病，都可追查用藥紀錄，來建立雙重驗證的機制，也可導入人臉辨識等科技工具，避免槍手代驗的情形，這次王大陸案曝光，顯示逃兵案件有集團操作手法，甚至有所謂的免役產業鏈，兵役局應強化查核機制，維護兵役公平。

兵役示意圖。圖為台灣役男操練情形。（本報資料照片）

北市兵役局指出，假愛滋案，該病狀屬體位區分標準表第三項之「法定傳染病」，依照中央役男體位審查會第90次會議決議，役男罹患該病症並檢具有全國醫療卡者，得採認該卡並逕予判為免役體位，但2008年採行後，發現有役男自核卡後未曾有相關就醫紀錄，有違疾病治療之常理。

兵役局指出，為為防範役男以「假愛滋」不正當手段取得全國醫療服務卡規避兵役義務，內政部也於2021年重行訂定相關查核作業，增加比對役男就醫及用藥紀錄等機制，以防範類此案件再次發生。

為了防範兵役詐欺案，北市兵役局表示，若發現役男以相同病名申請複檢改判體位的案件異常增加，或役男檢具的診斷證明書所載的病況，與參加徵兵檢查時差異甚大之案件，均即行主動瞭解，並報請中央調查處理，透過程序嚴謹把關後，妨害兵役移送之案件，已不多見。