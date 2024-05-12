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工人把女友4女兒當性奴 重判22年

記者曾健祐／台中12日電
台中葉姓工人和一名單親媽媽交往，竟多次性侵她四名讀國中、國小女兒，台中高分院二審改重判22年。(本報資料照片)
台中葉姓工人和一名單親媽媽交往，竟多次性侵她四名讀國中、國小女兒，台中高分院二審改重判22年。(本報資料照片)

台中葉姓工人和一名單親媽媽交往，竟朝她四名讀國中、國小女兒下手，強令女童用「含冰淇淋方式」幫他口交，性侵、偷拍四姊妹高達362次。法院一審依強制性交等367罪判他15年，二審直言宣告刑已提告至30年，且葉刑度加總超過2000年，一審僅判15年太輕，撤銷改重判22年，仍可上訴。

檢警調查，葉男2022年4月和單親媽媽交往，對方將四名女兒帶到葉位在梧棲、大肚租屋處同住，葉同年5月31日起，就以持有女友不利證據為由，要求她的大女兒替自己口交並指侵，過程還會拍照，硬上至少222次，只有在少女生理期時才停止。

葉還曾強壓大女兒頭逼口交硬上一次、趁她洗澡時逼迫開視訊偷截圖三次，又因不滿她交男友就持剪刀攻擊少女害她頭、臉及腳部有戳刺傷。

檢警查出，男子另以一周兩次頻率，分別對二女兒、三女兒指侵及強壓頭逼口交，各下手68次、68次，又對二女兒佯稱下體有髒東西，強脫她褲子拍攝一次。且葉連當時僅國小的小女兒也不放過，曾強令女童以「含冰淇淋方式」幫他口交三次，直到二女兒去年6月向校方反映才曝光。

台中地院一審理，葉坦承不諱，且他還在母女報警後傳訊說「什麼事情我沒在怕的」、「妳媽媽的把柄在我手上」，「這次我敢跟你們玩大一點」等語。大女兒也說，葉長期說要陷害媽媽，她才逼不得已被硬上，二女兒、三女兒也說每周都會被葉性侵、被叫去房間逼口交。

一審審酌，葉犯後坦承僅國中畢業，經濟貧寒等，認為檢方求刑30年過重，依加重強制性交、兒少性剝削等367罪，一共判他15年，檢方不服上訴。

台中高分院二審指出，執行刑上限從原本20年提高至30年，是為避免數罪併罰定應執行刑過輕，而讓犯案件數多者反受優待，審酌葉男宣告刑總和超過有期徒刑2000年，各罪都是凌辱4名少女造成終生痛苦。

二審認為，一審量處15年，僅達上限的一半，尙有過輕，經考量葉男罪數、刑期加總及各罪侵害法益，還有葉的人格、復歸社會可能等，撤銷改判他22年。

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