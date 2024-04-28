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台虎媽暴怒當街大喊「跪下」少女裸雙膝跪路口 警方回應了

記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市區出現少女跪在路口畫面，引來路過民眾側目。（圖／讀者提供）
嘉義市區出現少女跪在路口畫面，引來路過民眾側目。（圖／讀者提供）

一名少女27日下午被母親當街喝斥下跪，令許多路人側目，有人將畫面放上社群媒體引來網友熱議，「帶回家再教」、「這位媽媽很有事」，警方事後找到這對母女，原來母親因為女兒忘了帶五專申請入學需要的表格，憤而要她下跪，但行為已違反兒少法、刑法強制罪，全案函送法辦並通報社工及家防官。

嘉義市社會處長李思賢表示，社會處同仁得知訊息協助警方調查找到這對母女到案說明，這行為已違反兒少法、強制罪嫌，將予以強制接受親職教育，如拒絕依法裁處新台幣3千到3萬元罰鍰。

昨天下午4時多嘉義市永安街、新榮路口有名少女當街下跪，有民眾將照片放上臉書社團「綠豆嘉義人」留言，「聽到媽媽說『跪下』 我看了一眼，那個女生從車上下來站在路邊，剛開始沒動作，後來媽媽又一直罵叫她跪下，她就跪下去了」。

事件引起網友熱議，「帶回家再教」、「辛苦孩子了」、「好離譜喔」、「孩子的自尊往哪擺？」、「不管孩子做錯什麼事，大庭廣眾下都不該如此」、「這位媽媽很有事」。

嘉義警方事後了解，原來發生在昨天下午4時15分，轄區長榮派出所在臉書「嘉義綠豆人」發現貼文指稱，有名騎士後載少女，少女突然於新榮路與永安街口人行道上遭騎士喝令跪下。警方調閱沿線監視器後，確定為李姓女子騎機車載女兒邱姓少女，經通知李女及女兒到案說明。李女表示女兒下周一欲報名五專入學，因服務時數申請表未帶，且未主動承認該申請表是放在學校內，加上未提出有效解決方式，一時氣憤，才叫女兒跪下。

少女表示，沒有傷勢，與母親平日關係良好，不提出告訴及申請保護令。長榮派出所依規定製作調查筆錄，並依職權通報兒少通報，通知社工、家防官到場協助。

路口監視器拍攝到少女街頭下跪畫面。（翻攝畫面）
路口監視器拍攝到少女街頭下跪畫面。（翻攝畫面）

長榮 臉書 社群媒體

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