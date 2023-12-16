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思覺失調男子持啞鈴弒父 國民法官判12年

記者林孟潔／台北16日電
台北地方法院國民法官法庭。(本報資料照片)
台北地方法院國民法官法庭。(本報資料照片)

患有思覺失調症的鍾姓男子因購買便當種類有誤，與同樣有精神疾病的父親發生衝突，鍾男憤而持啞鈴毆打父親頭部致死，由國民法官法庭審理，金馬影帝吳慷仁還曾出席旁聽，台北地方法院昨依殺害直系血親尊親屬罪，判鍾男12年徒刑，執行前令入相當處所施行監護3年。

鍾男和父親長期患有精神疾病，鍾男曾多次住院治療，兩人今年1月18日因買便當種類有誤有爭執，鍾男外出又被父親攔阻，因長期被責罵，累積諸多不滿及負面情緒，加上思覺失調症急性發作，產生父親是「萬惡之首撒旦」化身的妄想，先徒手毆打父親，再拿啞鈴攻擊致死，鍾母當晚回家報警處理。

台北地檢署今年5月起訴鍾男，並將在押的鍾男移審法院，法官考量鍾男有精神疾病，缺乏衝動控制能力，家庭支持系統薄弱，裁定暫行安置在三軍總醫院北投分院6個月。

法院開庭曾傳喚鍾母作證，鍾母哭訴就算兒子判刑、坐牢，「希望不要關得太久」，她結婚42年只生一個小孩，先生2000年思覺失調症發作，兒子第二年也發病，強調兒子是生病才犯案。

台北地院指出，鍾男殺害直系血親尊親屬犯行明確，但行為時因精神病症狀發作，導致辨識及控制能力顯著減低，依刑法第19條規定減刑，審酌鍾男因患有精神疾病殺人，罪責未達罪大惡極，犯後坦承犯行、表示悔意，且鍾男需要治療，防止精神病症再度惡化，沒有將其與社會永久隔離或處無期徒刑的必要。

法院表示，國民法官法評議後判決鍾男12年徒刑，鍾男長年罹患思覺失調症，就診及服藥順從性差，案發前不久有急診住院治療，出院回診施打長效針劑後，又因病症復發而殺人，認為有再犯、危害公共安全的可能，有必要入相當處所監護。

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