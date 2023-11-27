碩士女談分手...驚見男友偷拍性愛片不只她 扯出性侵案

台中市蕭姓男子涉嫌偷拍與女友的性愛影像，台中高分院判蕭得賠50萬元台幣確定。圖為示意圖。（本報資料照片）

台中市蕭姓男子是餐廳員工，曾與一名女研究生為男女朋友，蕭在二人交往時，偷拍性愛影片，女研究生在與男友約分手談判時，意外發現蕭手機還有與其他女子的性愛影片，扯出蕭曾趁另名女子服用安眠藥、酒精後性侵 ，還拍攝影像，蕭除被判刑外，女研究生求償120萬元（台幣，下同，約3.8萬美元），二審判蕭得賠50萬元，全案確定。

判決指出，蕭姓男子有公共危險前科，在2019年至2020年間與一名女研究生交往，交往期間蕭趁女友不注意時，偷拍性交影像，其中一次被女友發現後，蕭男搶回手機後刪除影像，但仍保留其他性愛影像。

2020年3月間，女研究生與蕭談判分手時，檢視蕭手機，發現蕭還存有與女研究生的五段性愛影片，女研究生還發現蕭與另名女子的性愛影像。

女研究生事後將此事告知另名被偷拍的女子後，女子與女研究生分別提出妨害性自主、妨害秘密的告訴，蕭在刑事部分，分別被依乘機性交罪，判刑3年2月，妨害秘密部分，判刑1年，可易科確定。

女研究生另外提出侵權損害賠償告訴，向蕭男求償120萬元，一審判蕭得賠20萬元，女研究生不服，向台中高分院提出上訴，二審認定審酌蕭男拍攝的性愛影片有11段，依照一般社會經驗，如果該批影片被他人發現、觀覽、流傳至網路後，定會造成被害人終日惶恐且惴惴不安，審酌雙方經濟狀況、社會地位後，認為判賠50萬元為合理，全案確定。