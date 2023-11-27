我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Target、瑪莎聯名聖誕新品 雪夜餅乾罐賣斷貨

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

碩士女談分手...驚見男友偷拍性愛片不只她 扯出性侵案

記者陳宏睿／台中27日電
台中市蕭姓男子涉嫌偷拍與女友的性愛影像，台中高分院判蕭得賠50萬元台幣確定。圖為示意圖。（本報資料照片）
台中市蕭姓男子涉嫌偷拍與女友的性愛影像，台中高分院判蕭得賠50萬元台幣確定。圖為示意圖。（本報資料照片）

台中市蕭姓男子是餐廳員工，曾與一名女研究生為男女朋友，蕭在二人交往時，偷拍性愛影片，女研究生在與男友約分手談判時，意外發現蕭手機還有與其他女子的性愛影片，扯出蕭曾趁另名女子服用安眠藥、酒精後性侵，還拍攝影像，蕭除被判刑外，女研究生求償120萬元（台幣，下同，約3.8萬美元），二審判蕭得賠50萬元，全案確定。

判決指出，蕭姓男子有公共危險前科，在2019年至2020年間與一名女研究生交往，交往期間蕭趁女友不注意時，偷拍性交影像，其中一次被女友發現後，蕭男搶回手機後刪除影像，但仍保留其他性愛影像。

2020年3月間，女研究生與蕭談判分手時，檢視蕭手機，發現蕭還存有與女研究生的五段性愛影片，女研究生還發現蕭與另名女子的性愛影像。

女研究生事後將此事告知另名被偷拍的女子後，女子與女研究生分別提出妨害性自主、妨害秘密的告訴，蕭在刑事部分，分別被依乘機性交罪，判刑3年2月，妨害秘密部分，判刑1年，可易科確定。

女研究生另外提出侵權損害賠償告訴，向蕭男求償120萬元，一審判蕭得賠20萬元，女研究生不服，向台中高分院提出上訴，二審認定審酌蕭男拍攝的性愛影片有11段，依照一般社會經驗，如果該批影片被他人發現、觀覽、流傳至網路後，定會造成被害人終日惶恐且惴惴不安，審酌雙方經濟狀況、社會地位後，認為判賠50萬元為合理，全案確定。

性侵

上一則

資深軍官跑女幹部寢室偷內衣 兩大過汰除求翻盤遭駁

下一則

男曾多次路倒 半夜坐斑馬線 3分鐘後被撞死

延伸閱讀

南韓足球國手性愛片外流「兇手是不倫戀的嫂嫂」洩女主角是已婚女星

南韓足球國手性愛片外流「兇手是不倫戀的嫂嫂」洩女主角是已婚女星
炎亞綸涉MeToo偷拍風暴 檢依兒少性剝削罪起訴

炎亞綸涉MeToo偷拍風暴 檢依兒少性剝削罪起訴
離婚官司已燒18萬美元 夏克立揭10年前上酒店偷拍內幕

離婚官司已燒18萬美元 夏克立揭10年前上酒店偷拍內幕
陌生人窗口窺視偷拍 南加夫妻午夜驚魂

陌生人窗口窺視偷拍 南加夫妻午夜驚魂

熱門新聞

中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲「藍白合」目前尚未喬攏。記者劉學聖、葉信菉／攝影

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

2023-11-21 15:04
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜(中)決定走自己的路，24日將和他的副手 、戰鬥藍精神領袖趙少康(左)共同登記參選。(本報資料照片)

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

2023-11-23 19:41
「ETtoday民調雲」25日公布最新民調指出，「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，緊追在後的是國民黨「侯康配」，支持度為32.5%、僅差2.3個百分點。民眾黨的「柯盈配」排名第三。(本報資料照片)

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

2023-11-25 21:03
冬天到了，預防「靜電」有一招。(Photo by Mukuko Studio on Unsplash)

冬天狂「靜電」 過來人曝1招解方：超有效

2023-11-20 14:31

超人氣

更多 >
台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一
被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常
利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰
哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡

哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡
赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」

赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」