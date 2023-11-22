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偷看老婆手機驚見傳遞裸露照 未彌封害她提前退伍

記者古和純／高雄22日電
吳姓男子因發現老婆（現已離異）傳私密照給小王，憤而竊錄翻拍提告，間接使女方受辱提前自軍中退伍。（示意圖／ingimage）
吳姓男子因發現老婆（現已離異）傳私密照給小王，憤而竊錄翻拍提告，間接使女方受辱提前自軍中退伍。（示意圖／ingimage）

台南吳姓男子懷疑自己被戴綠帽，私自查看老婆（現已離異）手機，發現她傳遞露胸等私密照給小王，去年經非法竊錄取證後，憤而提告，但前妻反告他妨害秘密罪勝訴，吳被判拘役15天；由於，吳民事起訴書並未彌封，以至於送達法院及前妻工作機關時，其中私密照全被看光光，前妻因受辱提前軍中退伍，檢上訴二審駁回。

判決指出，吳男因觸犯刑法妨害秘密罪，橋頭地方法院一審刑事簡易判處吳拘役15天，得易科罰金，以一天千元折算，不過，這個判決結果，讓檢方不服，提起上訴。

檢方表示，吳男於偵查中未坦承犯行，且雙方並未達成和解或賠償，雖吳男供稱，私自翻拍老婆（現已離異）與小王的對話紀錄，僅供作侵害配偶權的民事訴訟使用，但因吳男未將民事起訴書狀中的附件另作彌封或遮掩，以至於，吳男翻拍對話紀錄內前妻身體隱私部分照片，可任由其他接觸卷證無審判權限的他人翻閱。

由於，吳男前妻案發時仍為現役軍人，當民事起訴狀送達她當時服役機關時，軍事長官經翻閱就能看見未彌封的身體隱私照片，致使她備感羞辱因而申請退伍。檢方認為，一審法官判決違反罪刑相當原則。

二審合議庭指出，吳男在法院審理時終能坦認犯行，翻拍動機僅作侵害配偶權的民事訴訟舉證使用，並未散布，衡量吳男並無前科，現為職業軍人，原審量刑並無不妥。

此外，吳男於原審期間，確實曾試圖與前妻進行和解，但雙方除對侵害配偶權部分達成和解外，就其餘有關雙方子女親權酌定及夫妻剩餘財產分配等事項仍有歧異，可見，吳男並非無和解誠意。

至於，民事起書狀附件未彌封一事，吳男說明，當時委由訴訟代理人處理所附資料，且寄送過程有無他人知悉，難認是吳男刻意使前妻受辱，因此，上訴駁回。

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