台好市多再現「毒乾酪」 檢出農藥環氧乙烷 85.5公斤流入市面

好市多近期報驗一批「Sonoma精選乾酪綜合包」，經檢出殘留農藥環氧乙烷，與規定不符，已售出94包、等於85.5公斤毒乾酪流入市面，是好市多近一個月來2度發生乾酪不合格事件。(圖／食藥署提供)

好市多 乾酪再出包！衛福部食藥署指出，好市多近期報驗一批「Sonoma精選乾酪綜合包」，經檢出殘留農藥環氧乙烷，與規定不符，已售出94包、等於85.5公斤毒乾酪流入市面。食藥署表示，即起對該公司同產地、同貨品分類號列之產品，從加強抽批提高為逐批查驗。這也是繼7月初好市多「油漬摩佐羅拉乾酪」於6月初邊境檢驗驗出殘留環氧乙烷，第2次出現乾酪殘留環氧乙烷。

食藥署表示，已請高雄市政府衛生局執行後市場查核，該局現場抽驗尚在效期內之同品項產品4件，經檢驗結果，3件未檢出，1件（有效日期：2023.10.19）檢出環氧乙烷0.2 mg/kg（標準為不得檢出）；查前述經檢出環氧乙烷之產品總計進口2120包，已售出94包，5包破損丟棄，庫存尚餘2021包，衛生局已依法要求好市多公司辦理違規產品下架回收作業。

食品檢出殘留農藥含量超過安全容許量者，係涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰，違規產品依同法第52條應予沒入銷毀，本案將由高雄市政府衛生局後續依法處辦。另日前好市多進口「油漬摩佐羅拉乾酪」於後市場檢出環氧乙烷一案，高雄市政府衛生局已裁罰72萬元罰鍰。