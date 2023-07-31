夫妻賣么女抵房租 房東性侵7歲長女

台中市一對父母涉嫌以19萬元台幣價格，將年僅6月大的小女兒賣給何姓房東，二審判夫妻2年7月徒刑。(本報資料照片)

台中市一對夫妻積欠房租16萬元（台幣，下同，約5100美元），以19萬元代價將6月大的小女兒交由房東 何姓男子收養，發現7歲的大女兒頸部有咬痕報案；檢警調查何性侵 夫妻大女兒，一併追出夫妻賣小女兒抵債。台中高分院2審將何依強制性交、買賣人口罪各判刑8年2月、2年7月，可上訴。夫妻已被判刑2年7月確定。

檢警調查，這對夫妻打零工維生，育有3名未成年女兒，向38歲何姓男子租屋，因經濟狀況不佳，常繳不出房租與生活費，陸續向何借款16萬元。2019年8、9月，夫妻見何有意收養6月大的小女兒，以19萬元出養給何，扣除借款後，何按月分期支付3萬元，雙方合意簽下合約書。

隔年2、3月，夫妻有事北上，何協助照顧夫妻7歲大女兒，趁女童洗澡前壓在床上性侵，並親吻頸部「種草莓」，事後夫妻送女兒上學發現頸部傷痕，女童才說出遭何侵犯「尿尿的地方」，夫妻帶女童報警。

檢警調查期間，何付清3萬元給夫妻，欲透過法律程序收養當時已滿1歲的女童，2020年3月，他委由友人帶女童前往區公所洽詢收養手續，公所起疑報案，警方追查出買賣人口。

檢方將何依強制性交、強制猥褻、買賣人口罪起訴；台中地方法院認定犯強制性交、買賣人口，各判刑10年及3年，何認為量刑過重上訴。