抓宮廟慣竊 找回蘇澳天祝宮遺失30年黑面媽祖

花蓮警方逮捕專偷宮廟的林姓竊賊，意外找到蘇澳天祝宮一尊失蹤30年的黑面媽祖神像（右）。(圖：新城警分局提供)

東部宮廟近日連續遭竊，警方日前在花蓮市逮捕慣竊林姓男子，在林住處起出多尊神像及金牌，其中一尊神像還是宜蘭蘇澳天祝宮30年前遭竊的黑面媽祖，意外被尋獲。廟方開心迎回媽祖，林男則被依竊盜罪嫌移送，檢方訊後聲押獲准。

新城警分局指出，秀林鄉和平村某宮廟志工日前報案，廟內有2尊關聖帝君神像遭竊；警方調閱宮廟及路口監視器，發現竊賊當天身穿黃衣，騎乘機車載另1人到宮廟，黃衣男獨自入內偷走2尊關聖帝君神像，放入木箱用袋子裝起來，再放置在機車前腳踏板，沿台九線南下逃逸。

警方依車牌號碼查出黃衣男是48歲列管慣竊林姓男子，林男另涉吉安鄉稻香村宮廟金牌竊案，兩分局共組專案小組，本月20日在花蓮市逮捕林男。

警方在屋內起出金牌、神像等贓物，清查時發現除2尊帝君神像外，還有1尊黑面媽祖；林男稱媽祖神像是之前在蘇澳開路先鋒廟偷的，但警方查證該廟無人管理，通報詢問當地各宮廟有無遺失黑面媽祖。

蘇澳天祝宮得知後，廟方人員想起30年前曾遺失一尊黑面媽祖神像，經比對照片及詢問雕刻師傅，確認該尊媽祖就是廟內丟失的神像，趕到新城警分局領回。對於消失30年的媽祖神像意外尋回，廟方非常感動，向警方致上謝意。

林男辯稱偷神像是為放在家裡自己拜，但警方查出他涉及東部等地多起宮廟竊盜案，疑有贓物下落不明，依竊盜罪移送花蓮地檢署訊後聲押，法院裁准。