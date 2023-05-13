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中捷意外 枉死教授躺車底51分鐘才被發現

台灣新聞組／台中13日電
台中市長盧秀燕（前）在嘉義市長黃敏惠的陪同下，深深向已故教授林淑雅年邁雙親鞠躬致意，深表遺憾。(記者呂慧瑜／攝影)
台中市長盧秀燕（前）在嘉義市長黃敏惠的陪同下，深深向已故教授林淑雅年邁雙親鞠躬致意，深表遺憾。(記者呂慧瑜／攝影)

民進黨台中市議員聯合質詢，指出中捷列車撞上吊臂，靜宜大學老師林淑雅在輪下無人救援躺51分鐘，議員江肇國說，中捷人員竟然讓市長盧秀燕面對媒體時還說無人死亡，8人輕傷，他質疑，發生意外救到場第一時間，不用看列車底部是否還有待援嗎？結果董事長林良泰還要大家為中捷拍拍手，議員們圍住備詢台，大喊董事長下台！

江肇國說，從12點27分45秒發生撞擊，救援人員到場，林淑雅老師被震出車外， 躺在車底51分鐘才被發現，兩節車廂發生意外，竟然沒有在第一時間從上到下、裡裡外外搜查一遍，讓林淑雅老師躺了51分鐘，他遺憾表示「如果及早發現，說不定還有機會」。

江肇國指出，諷刺的是，林老師躺在車底時，盧秀燕市長趕到現場接受媒體詢問時，當時還被中捷告知只有8人輕傷，所幸無人死亡。他大罵中捷根本沒有徹底檢討，竟然還要大家拍拍手肯定，不可思議。眾人圍住備詢台，高喊董事長下台！

林良泰回應議員時表示，中捷會痛定思痛，徹底檢討，希望公安做到百分百。

台中市長盧秀燕坦言，這次事故雖是天外飛來橫禍，但也發現中捷系統設計以及人員訓練還有不足之處，市府已啟動四大措施，包括強化安全、全線大體檢、成立調查小組以及重罰求償等，並要求肇事建商興富發昨出面，與法制局面對傷亡乘客、家屬等代表，協商理賠、醫療等事宜。

靜宜大學法律系助理教授林淑雅在此事故中外亡，遺體前晚運回老家嘉義，盧秀燕與嘉義市長黃敏惠昨赴林淑雅靈前捻香，向家屬致意；林母一度情緒潰堤，並提及自己曾要女兒多搭大眾交通較安全，是否因此才害死女兒？

林淑雅是嘉義律師公會前理事長林勝木女兒，公會昨發聲明表示，將全力協助林家追究事件法律責任，對肇事興富發建設及包商施工、監工、中捷公司等，提起民、刑事及國家賠償告訴。

盧秀燕說，對中捷公安事故採「全面安檢、重罰求償」原則處理，市府全力善後。在強化安全方面，昨啟動中捷沿線五建案工地做預防性大體檢，除了塔吊等高空作業，也包括屋頂水塔工程等可能危及中捷安全都要詳細檢查。

中捷公司昨在議會提出初步檢討報告，總經理莊明聰表示，事發當時，隨車及保全人員皆依SOP執行通報作業，仍不能阻止事件發生，顯示管理措施仍有精進空間，中捷將研議設置月台緊急按鈕。

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