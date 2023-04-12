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槍手假扮外送員蹲點 朝前製作人開15槍

記者李隆揆／台北12日電
警方在案發現場拾獲15枚彈殼。(記者李隆揆／翻攝)
警方在案發現場拾獲15枚彈殼。(記者李隆揆／翻攝)

51歲王姓男子前天深夜返家途中，在台北市內湖區遭蒙面歹徒連開15槍，其中兩槍貫穿王的左小腿，送醫幸無生命危險；警方發現槍手假扮外送員問路，且騎乘懸掛變造車牌機車，還特地選堤外道路逃逸，研判預謀犯案，正全力緝凶。

警方調查，王男家住內湖區康寧路三段巷弄內，前晚10時駕車載送妻子返家後，找車位將車輛停妥，步行返家時，槍手提著便當假扮外送員問路，隨後騎車離去，不久又折返經過，王男見便當不見，好奇詢問「你送完啦？」槍手突拔槍連續射擊，打傷王男後逃逸。

王男左小腿被兩發子彈貫穿，受傷後忍痛求助一旁大樓警衛，救護人員趕到將王男送醫，確定無生命危險，昨天凌晨開刀治療，術後恢復開始接受警詢；王稱不認識槍手，並表示平時生活單純，未與人結怨或欠債，不知為何會遭人槍擊

警方調監視器追查，發現歹徒騎掛變造車牌機車作案，犯案前身穿深色外套，騎機車在案發現場停留蹲點至少30分鐘，作案時換穿某外送平台制服外套，犯案後再換回深色外套，騎機車逃往南湖大橋，再進入堤外道路。

據了解，王男曾是電視節目製作人，近年多往大陸發展，平時與妻子、丈人同住，座車也是丈人所有。王男否認與人有糾紛，但員警根據作案手法研判是預謀，一開始問路是想近距離確認對象，朝下半身開槍則是警告意味，加上備變造車牌、假冒外送員，選監視器布建密度低、路線多變的堤外道路作逃逸路線等，槍手應該「有備而來」，不排除全案另有隱情。

槍手騎乘機車到場、逃逸時，皆穿深色外套。(記者李隆揆／翻攝)
槍手騎乘機車到場、逃逸時，皆穿深色外套。(記者李隆揆／翻攝)
槍手作案時變裝，換穿某外送平台制服外套。(記者李隆揆／翻攝)
槍手作案時變裝，換穿某外送平台制服外套。(記者李隆揆／翻攝)

槍擊

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