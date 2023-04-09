謀財走向害命 台假投資詐騙5年暴增5倍

警方去年破獲台灣第一起詐團暴力凌虐求職者致死案，拘禁超過60人，其中三人慘死遭棄屍。（圖：警方提供）

詐騙集團 猖獗，從謀財走向害命，不僅假投資 詐騙5年暴增5倍，台灣民眾受騙財損增加6倍，詐團除以利誘人，也有如最近女大生疑似受感情所惑而加入等，詐團控制人頭的手法更由「軟控」變「硬控」，更數度鬧出人命，檢警研判今年假投資恐持續攀升，難保不再發生悲劇。

警政署統計，假投資逐年成長，2017年發生1074件，去年上升到6600件，5年來暴增5倍，每4件詐欺案就有1件是假投資；財損從5億（台幣，下同，約1644萬美元）增至34億元，多出6倍，占詐欺案財損近半。

去年下半年假投資一度下降又回升，逢「柬埔寨之亂」，官警研判柬國詐團機房暫避風頭後重操舊業，部分轉往緬甸行騙。今年過年連假長，銀行不上班，詐團也休息，但1、2月假投資仍破千件、民眾被騙走4億元；刑事局分析，美國升息及台灣通貨膨脹，台灣股價下跌，詐團利用股票投資族恐慌心態行騙，假投資呈上升趨勢。

檢警說，疫情後投資詐騙更猖獗，且有別假檢警、假綁架詐騙常指示面交現金，假投資多要求匯款，被害人平均48天才察覺上當報案，詐團要延長人頭戶使用時間，且騙得高額款項，「黑吃黑」風險大增，從「軟控」變「硬控」，人頭連同帳戶都被嚴管控制，限制人頭行動。

詐團也透過人頭戶收取詐騙所得，收購價從早年3000至5000元漲到15至30萬元。如今騙求職者提供銀行帳戶，拘禁在民宿、日租套房、汽車旅館或承租民宅，方便操控也節省「收簿」成本，待人頭戶全因涉詐被通報警示帳戶才放人，避免據點曝光。

台版柬埔寨案詐團曾拘禁人頭約40天，發現逃跑便上銬、持鎮暴槍威嚇或棍棒毆打，還在泡麵摻毒品 FM2，桃園市據點一人想逃墜樓身亡、兩人不堪凌虐死亡，遭棄屍山區。

法官開庭問預計何時放人？主謀陳樺韋坦承，等全部帳戶都「死車」（警示）就放人；還有詐團稱，餵被害人FM2毒品，趁其昏睡時撤離，讓被害人醒來自行離開，為此還曾反覆餵FM2測試睡眠時間。

據點一旦被查獲，詐團又在其他據點持續收新人頭，檢警發現，人頭遭囚彷彿「沒有終止的一天」，詐團不法獲利驚人，「只要有錢賺，不顧死活！」對民眾而言，除了可能遭遇詐騙，如今還有不少人擔心家人被誘進入詐團，可能受虐、遇害。

律師何祖舜表示，20年來詐團如變形蟲，吸收科技養分不斷轉變型態，如今不單侵害財產權，更嚴重侵害被害人生命權及健康權。

行政院去年成立打詐國家隊，負責整合各機關的高檢署檢察長張斗輝對此表示，檢警調全力查緝詐團外，政院成立跨部會的打詐群組，成員包括金管會、NCC等行政機關，對於投資詐騙案件也很重視，共同投入防制詐團惡行。