台環南市場41例確診 休市發8萬則細胞簡訊

台北環南市場檢出41例確診案例，2日緊急封閉三天並消毒，市場內所有攤位蓋上帆布，保全人員在入口處管制人員進出。記者余承翰／攝影

北農群聚案尚未落幕，但擴大篩檢 2日發現北市環南市場41人核酸檢測陽性，市場封閉3天休市清消。指揮中心宣布與北市成立聯合指揮所，擴大周邊篩檢並加速疫調及接觸者匡列，對6月8日後曾到環南市場者發出8萬多則細胞警示簡訊。環南市場爆發大規模群聚，為7月12日微解封增添變數。

買BNT標籤 不會有復必泰名稱

疫情再起，但民間購捐疫苗 傳出好消息。據了解，行政院6月25日完成專案授權法律文件後，永齡和台積電以一周的超高效率，與BNT的大中華代理商復星醫藥正式完成法律文件簽署，若無意外，BNT疫苗可望在8、9月陸續進口。

至於蔡政府最關切的疫苗標籤名稱問題，據了解，復星醫藥代理、德國原廠出貨的BNT疫苗，標籤上不會有「復必泰」的名稱，如何標籤，將是3方後續協商重點之一。

新增本土57例 環南案例未列入

2日新增本土案例57例、境外移入1例，新增15例確診死亡，解隔離人數達確診人數76.1%。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 指出，全台整體病例趨勢還是往下，但環南市場案例未列2日新增個案。

2日一早，陳時中與台北市長柯文哲、農委會主委陳吉仲前往環南市場，指定醫福會執行長王必勝與副市長黃珊珊於兩處市場成立聯合指揮所。

阻傳播鏈 畜產公司800人再篩

陳時中表示，無論是第一果菜市場還是環南市場，累積確診病例都破百，2日下午在兩處設立聯合前進指揮所，方便大家即時採檢，該匡列的密切接觸者，3日會隔離並採檢，高風險區域也要定期安排採檢，呼籲環南市場活動人員都暫時在家等待聯繫，才能阻斷傳播鏈。

對於環南市場爆出大規模確診，黃珊珊表示因對萬大第一果菜批發市場、濱江第二果菜批發市場及環南市場進行大規模快篩，環南市場前天大約篩檢1千人，有41人確診；台北市長柯文哲說，3日還要把畜產公司800人再做一遍PCR，萬華快篩站也要把附近做地毯式篩檢，將無症狀者黑數殲滅。

陳時中日前表示，會陸續公布各行業開放指引，其中餐飲指引已訂定，但此時公布的時機不對。