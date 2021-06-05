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台灣新冠單日38死創新高 新增511例本土確診

台灣確診破萬增21死 醫憂心：到處是破口

台灣新聞組／台北5日電
封測大廠京元電子4日起一連3天，在廠內辦理快篩。記者胡蓬生／攝影
封測大廠京元電子4日起一連3天，在廠內辦理快篩。記者胡蓬生／攝影

新冠肺炎疫情持續延燒一餘年，昨天本土加上境外移入的確診人數突破1萬例，台灣防疫面臨極大挑戰。指揮中心指揮官陳時中表示，目前除了雙北，要關注苗栗疫情進展。

本報系聯合報報導，指揮中心昨天宣布，新增本土案例339例、校正回歸133例，總計472例，境外移入二例；各縣市以新北市272例最多，但苗栗市病例增加速度最快，已有510例；目前台灣10446例確診，昨天新增21例死亡， 死亡案例累計187例。

京元電子移工群聚感染事件昨再增32人確診，連日來已77人確診，衛福部醫福會執行長王必勝昨帶領防疫團隊進駐，開設前進指揮所，王必勝在臉書記錄苗栗前進指揮所第一天，他表示，「一如預期的紛亂，比想像中複雜嚴峻的狀況。給我們一點時間，幫我們加油」。京元七個廠從昨天晚班起停工48小時進行清消，公司估計將影響六月營收4%至6%，但對全年業務財務無重大影響。

因為這起群聚感染，苗栗縣昨新增51例確診，確診數僅次於新北、台北，居全國第三。

同樣位於竹南的另一間電子廠超豐電子也爆發九人染疫。中央疫情指揮中心發言人莊人祥昨天表示，兩家電子廠移工來自同一仲介公司，目前掌握仲介移工宿舍中，有四家宿舍皆有確診者傳出，近二千人將皆進行匡列及採檢。

去年移工染疫雖導致全台緊張，新加坡也曾出現移工染疫危機，但台大兒童醫院院長黃立民表示，政府並未引以為戒。目前台灣老年人仍處於有隱形傳播鏈狀態，移工又爆發群聚，兩大災情顯示台灣到處都是破口，現在只能全力防堵，警戒期恐怕得一路延續到全台疫苗接種覆蓋率達六成。

昨尚未傳出第二家電子廠有疫情之前，陳時中表示，全台三級警戒至6月14日，如今距離不到10天，但疫情處在相對高點，「目前不考慮降級，但也不考慮升級」，政策是在三級警戒下持續精進作為。

台北市長柯文哲昨天指出，6月14日解除管制並不容易，今天是周末，「在家休息不是叫你呼朋引伴開趴、打麻將」，將用最低成本達到三級管制效果，撐到疫苗全面施打。新北市長侯友宜則表示，新北市病床數全台倒數第二，預估三天後醫療量能就會吃緊，需要中央、其他縣市一起合作。

昨增21例死亡，其中兩例才30多歲，五人有萬華活動史，一人到院前死亡。

防疫團隊進駐京元電子，開設前進指揮所。圖／取自王必勝臉書
防疫團隊進駐京元電子，開設前進指揮所。圖／取自王必勝臉書

疫情 台灣 陳時中

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