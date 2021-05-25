醫療量能不足 確診病患被醫院拒收

基層急診醫師、護理師身心承受極大壓力，許多人睡在醫院，不敢回家。圖為台北榮總擴增的第二戶外防疫篩檢站。(記者邱德祥／攝影)

「我已經確診了，為何不能住院？如果住在家裡，連累父母，這該怎麼辦？」一名年輕確診患者在急診室頻頻追問醫師，但醫師也很無奈，因為該患者病情較輕，無法住院，最後聯繫一九二二，答案竟是「請他回家，且由家人親自接回。」

該名北市急診醫師說，明知該病人與年邁雙親同住，家裡環境窄小，沒有獨立衛浴，未能符合「一人一室」要求，很可能將病毒傳染父母，但也莫可奈何，令人相當無力。

台北市有長者確診新冠肺炎後，因醫院說病床不夠，請他回家等待，沒想到在家等後住院期間卻發生呼吸急促等症狀，緊急叫救護車送醫後不到二小時去世，這位確診者的老婆也染疫，目前已經送到集中檢疫所。另有民間救護車指協助送明顯症狀長者就醫卻被急診室拒收，護理師還說「其他醫院不收，為什麼我們要收？」空等一個多小時才轉送他院。

本土疫情 爆發以來，已有三千多人確診，平均每天新增三百多人，中央流行疫情指揮中心強調醫療量能足，積極擴充「加強版」集中檢疫所及旅館，隨時可安置輕症及無症狀者。

事實果真如此？常有救護車無線電傳來緊急需求，車上一名確診者胸痛胸悶，但無一醫院可以收治。在雙北醫護人員社群 平台上，訊息聲不斷，許多醫院因負壓病房不敷使用，病情嚴重的確診者只能待在急診，遲遲無法安置。部分輕症或無症狀確診者，找不到容身之處。

更慘的是，受限於醫護人力不足，不少醫護的家人確診，或曾經照顧過確診病人，仍須在最短時間回到工作崗位，身心承受極大壓力，許多醫事人員不敢回家，直接睡在醫院。

對此，指揮官陳時中 昨回應，新增的病人如果都放在醫院，造成社會傷害可能更大，因此盡量做好安置，這是首要的任務。

曾任台北區緊急醫療應變中心執行長、台大醫院急診醫學部主治醫師石富元說，現在醫療資源確實處於極度缺乏狀態，必須有所取捨，把資源留給需要的人，因此，必須做出痛苦且必要的決定。

也有民間救護車業者爆料，本月廿日協助送一名八十六歲、有明顯症狀的確診者到北市聯合醫院忠孝院區卻遭急診室拒收，還遭護理師吼「其他醫院不收，為什麼我們要收？」空等一個多小時後另轉他院。北市聯醫忠孝院區內科醫療部長王登鶴表示，當時沒拒絕病患也無口出惡言，但病患爆量、床位不足，加上有另外緊急病人需醫治，才將該名患者送往他院。

新北聯合醫院院長項正川指出，現在確診者多，醫院一直在收，就算原本要到各地醫學中心的重症，因人數太多轉不出去，也是醫院收，以聯醫三重院區來看，只有拒收非確診者。