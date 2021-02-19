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水情告急 水庫乾涸 庫區變露營場

台灣新聞組╱台北19日電
南部最大的曾文水庫目前蓄水量不到兩成，上游的嘉義大埔情人公園附近整片水庫區已經乾到見底，有民眾就在堤防旁紮營。(記者劉學聖／攝影)
南部最大的曾文水庫目前蓄水量不到兩成，上游的嘉義大埔情人公園附近整片水庫區已經乾到見底，有民眾就在堤防旁紮營。(記者劉學聖／攝影)

牛年開春，盼不到春雨，旱災中央災害應變中心決議，自2月25日起，嘉義及台南調整為減量供水的橙燈、用水大戶都要減供；若春雨不至，下一步就是亮起分區供水的紅燈。

指揮官經濟部長王美花表示，春節各水庫集水區降雨約20到40毫米，但幫助有限，且據氣象局預測，2、3月雨量偏少，4至6月偏少至正常，水情不確定性很高。

目前中南部各地區多個水庫蓄水量皆低於二成，水情持續拉警報，南部最大的曾文水庫目前蓄水量不到二成，水庫區已經乾到見底，有民眾趁機跑到水庫底玩，或在堤防旁紮營，成為水情吃緊下的罕見現象。

旱災中央災害應變中心宣布，25日開始，嘉義及台南水情燈號轉為減量供水的橙燈，彰化、雲林、南投、高雄地區轉為黃燈減壓供水。同時，新竹、苗栗、台中、嘉義、台南等縣市工業及非工業用水節水目標，由7%上調為10%到11%不等。

由於中南部水情持續拉警報，外界關注農業灌溉是否會受到影響？農委會農水署長蔡昇甫表示，雲林、彰化、南投較沒有農業水庫，絕大多數都採河川灌溉，沒有涉及要不要擴大停灌的問題。

蔡昇甫說，過年期間，全台都有部分降雨，也許對中南部的水庫進帳沒有太明顯的幫助，但對農業來說是仍有某種程度的效果，尤其是彰化、雲林、南投的影響大；且氣象局預估，很可能在本月底、3月初還會有一波降雨，暫時沒有評估擴大休耕規畫。

至於嘉南的春季雜作部分，包括玉米、大豆、小麥，部分地瓜等，蔡昇甫說，所需的水量僅水稻的十分之一。農曆過年這波降雨，大約有20毫米的雨量進帳，對春季雜作仍給予適時的補充灌溉。

南部最大的曾文水庫目前蓄水量不到兩成，上游的嘉義大埔情人公園附近整片水庫區乾裂見...
南部最大的曾文水庫目前蓄水量不到兩成，上游的嘉義大埔情人公園附近整片水庫區乾裂見底，庫底大樹都已露出。(記者劉學聖／攝影)
水庫區已經乾涸見底，有民眾騎電動車到壩底遊玩。(記者劉學聖／攝影)
水庫區已經乾涸見底，有民眾騎電動車到壩底遊玩。(記者劉學聖／攝影)

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