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海漂豬屍驗出非洲豬瘟 金門豬肉與肉製品暫禁運台灣本島

台灣新聞組／台北17日電
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文章摘要整理：

金門岸際海漂豬屍驗出非洲豬瘟陽性後，農業部暫停金門豬肉與加工品運往台灣本島及離島，並強化跨部會防疫與岸際管制。

台灣非洲豬瘟今年4月才拔針，金門岸際日前又發現一具海漂死亡豬屍，經農業部獸醫研究所檢驗，昨天確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性，為防堵疫情擴散，農業部昨公告暫停金門地區豬肉及豬肉加工產品輸往台灣本島及其他離島，管制措施暫定實施至7月22日，須連續一周無新增疫情，才會解除。

賴總統透過臉書表示，他要求農業部及相關部會密切掌握疫情發展，維持跨部會通報與應變機制，落實每一項檢疫、監測與管制措施，並即時向社會說明最新情況，確保各防疫措施落實到位，全力守護台灣養豬產業與得來不易的防疫成果。行政院長卓榮泰指出，防疫視同作戰，絕不容許破口。

海巡署第九岸巡隊14日在金湖鎮新頭岸際發現1具約70公斤豬屍，金門縣動植物防疫所隨即派員採樣、消毒，並就地焚化掩埋，同時完成周邊環境消毒，檢體前天送獸醫研究所，昨天確認非洲豬瘟病毒核酸陽性。

金門縣府產業發展處表示，接獲通報後已由轄區獸醫師完成案發地點周邊半徑10公里內25戶養豬場、5033頭豬隻健康訪視，目前均無異常，未發現疑似疫情。海巡署將全面加強岸際巡查、船舶安檢及貨物查驗。

中央災害應變中心分析，金門鄰近中國大陸福建、廈門及九龍江等主要出海口，研判死豬可能隨強風及海流漂抵金門。

精華 FAQ

  • 獸醫研究所檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，表示該豬屍已感染病毒。雖然目前金門養豬場未見異常，但仍顯示防疫風險升高，需立即加強管制。

  • 農業部已公告暫停金門地區豬肉及豬肉加工產品輸往台灣本島與其他離島，管制先實施至7月22日，並要求連續1周沒有新增疫情才會解除。

  • 金門縣府已完成10公里內25戶養豬場、5033頭豬的健康訪視，均無異常；海巡署也將加強岸際巡查、船舶安檢與貨物查驗，降低病毒擴散風險。

疫情 農業部 非洲豬瘟

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