台青安3.0申貸 限未滿50歲、上限1000萬元、年收200萬以下

行政院會擬拍板「青安03」方案，新制申貸年齡須未滿50歲，貸款上限為1000萬元，排富條款以借款人年所得200萬元作為門檻。（本報資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 青安3.0申貸年齡限未滿50歲，貸款上限維持1000萬元。

青安3.0申貸年齡限未滿50歲，貸款上限維持1000萬元。 重點二： 排富條款以借款人年所得200萬元為門檻，婚育家庭可適度放寬。

排富條款以借款人年所得200萬元為門檻，婚育家庭可適度放寬。 重點三：新制預計8月上路，寬限期可望維持5年並訂房屋總價上限。

行政院會今日擬拍板「青安3.0」方案，新制申貸年齡須未滿50歲，貸款 上限為1000萬元（台幣，下同，約31萬美元），婚育家庭、新婚家庭將適度放寬，排富條款以借款人年所得200萬元（約6.2萬美元）作為門檻，寬限期可望維持5年，房屋總價門檻落在2000萬元至3500萬元之間；政策預計8月上路。

青安貸款自2010年推出，因房價高漲、央行升息等原因，於2023年8月提出2.0精進方案，貸款最高核貸八成、額度上限1000萬元、貸款年限最長40年，寬限期5年，加計公股與內政部 住宅基金補貼，利率 最低可達1.775%，方案於7月底屆期。

行政院會今日將通過「青年安心成家購屋優惠貸款3.0方案」。財政部統計，青安1.0累計戶數達51萬6475戶，撥貸金額達2.7兆元；單就青安2.0實施以來，累積戶數為17萬1705戶、1.3兆元左右。

財政部國庫署署長陳柏誠說，青安貸款實施成果顯示確有需求，政府經評估房市供需、金融市場、民眾需求、過往成效、政府收支財源運用，以及公股銀行資金成本推出新制。年齡部分，陳柏誠說，未來將去掉高齡因素，申貸人須未滿50歲；行政院秘書長張惇涵補充，主要考量購屋族買房年齡往後遞延，40歲至49歲區間有一定比率、代表市場有需求，才如此設定；但青安貸款年限為40年，整體總上限則規範申貸人年齡加總房屋年齡為80年，若為49歲申貸，房屋年齡就須在31年以下。

利息補貼面向，陳柏誠說，青安2.0到期日是今年7月31日，為避免7月1日貸款者僅享受1個月利息補貼，預計適用利率補貼的期限將達3年，讓申貸者有完整利率補貼；未來央行若升息，原則上不再補貼青安利率，目前逾九成申貸者都選1段式機動利率1碼到底，新制也以1段式機動利率為主。

本報曾報導，房屋總價預計採「三級制」，總價超過上限不得申貸，北市總價上限為3500萬元，新北、新竹縣市為2500萬元，其餘縣市上限為2000萬元。陳柏誠說，新制將訂有房屋總價限額，相關報導是內政部評估出的中位數，將會納入政策考量。至於貸款上限，陳柏誠說，原則訂在1000萬元，這兩類家庭會視實際情況放寬，假使出現假結婚又離婚者，若確認是無效婚姻，契約將無效。

青安3.0與青安2.0方案比較 製表／朱漢崙