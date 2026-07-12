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中聯問題油累積逾3900噸 總經理余凌冲認罪獲交保 檢方抗告

記者曾健祐翁唯真／台北12日電
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中聯總經理余凌冲全盤認罪，11日凌晨以2000萬元台幣交保。(記者黃仲裕／攝影)
中聯總經理余凌冲全盤認罪，11日凌晨以2000萬元台幣交保。(記者黃仲裕／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

中聯油脂問題油累計逾3900公噸，總經理余凌冲認罪獲2000萬元交保，但檢方認為有串證疑慮已提抗告，食藥署則持續追查流向並擴大下架。

中聯油脂問題油品至今已累計3批、逾3900公噸。台中地檢署前天聲押中聯總經理余凌冲，昨天凌晨一時許辦保獲釋，因余凌冲已承認檢察官所指犯罪事實，加上2000萬交保金（台幣，下同）與其他限制手段已對余形成拘束力，確保後續偵查程序，無羈押之必要，台中地檢不服法院裁定，已當庭提抗告。

中聯油脂1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，引爆食安風暴。食藥署7日重罰1.6億元後，台中地檢9日搜索中聯等四家油品公司，依違反「食品安全衛生管理法」聲押中聯總經理余凌冲，台中地院10日深夜裁定以2000萬元交保。

台中地院表示，余凌冲涉犯「食品安全衛生管理法」過失製造、加工有毒或含有害人體健康物質食品罪、足以危害人體健康之虞罪，以及刑法業務登載不實文書罪。法官審酌余已坦承犯罪事實，檢警也掌握部分證據，認為以2000萬元具保，並限制住居、出境、出海8個月及定期向警局報到，已足以確保後續偵查，無羈押必要。

台中地檢則認為，余凌冲有湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞，不服法院裁定，已當庭提起抗告。余凌冲親友昨凌晨攜帶現金辦保，法警點鈔完成後，余於凌晨一時十分獲釋，面對媒體詢問未發一語，隨即搭車離去。

食藥署前晚新增第3批中聯問題油品，食藥署昨天公布該批油脂原料總量為1305.9公噸，若加上4月4日出貨1300公噸及5月12日出貨1309公噸，問題油品已達3914多公噸，目前累計下架138.2公噸。

擴大預防性下架產品流向，昨新增泰山「環保鐵桶沙拉油」一品項，而4到6月需預防性下架產品，已下架2.7萬多公噸、50項產品。

中聯4至6月共生產29批油品，除了首批驗出超標的問題油外，台中衛生局食安處表示，已將其餘的28批油品全數委託第三方單位SGS抽驗，預計下周有結果。

姜至剛說，食藥署目前會優先追查中聯油脂4月至6月油品流向，更早批次是否擴大追查仍在研議中。另外，中聯油脂須完成製程改善、試運轉及專家、跨部會審查，確認可穩定生產符合安全標準的油品後，才能評估復工。

精華 FAQ

  • 依食藥署公布，中聯問題油目前已累計3批，原料與出貨合計超過3914公噸，已下架138.2公噸，後續仍將持續追查其餘流向。

  • 台中地院認為余凌冲已坦承犯罪事實，且檢警掌握部分證據，再加上2000萬元交保、限制住居與出境等措施，足以確保偵查，因此裁定交保。

  • 台中地檢認為余凌冲仍有湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人的風險，因此當庭提起抗告；同時也持續追查4月至6月油品流向，並等待其餘28批抽驗結果。

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