我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普撂話「千枚飛彈」鎖定伊朗 真敢暗殺他就摧毀全境

影／五角大廈公布新UFO檔案 大西洋驚見4.6公尺巨物

全台迎戰中颱 預防性撤離近9千人 民眾竟蜂擁出國「防颱」

台灣新聞組／台北11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴威颱風來襲引爆「提前出國潮」，大批原定10、11日兩天出國旅客憂心航班取消，加...
巴威颱風來襲引爆「提前出國潮」，大批原定10、11日兩天出國旅客憂心航班取消，加上部分突獲災防假的旅客搶票提前出國，全球分銷系統（GDS）湧入海量機票需求，其中熱門航線台北飛東京票價暴漲至3萬，且一票難求。 (記者季相儒／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

巴威颱風逼近台灣，造成多人受傷、近9千人撤離，並帶來大規模停班停課與航班取消；同時也掀起民眾搶先出國避風的「防颱」現象。

巴威颱風來襲，中央災害應變中心統計在全台已造成13人受傷，共8972人預防性撤離，國防部動員2萬多名官兵投入防災。今有20縣市停班停課，中午前彰化以北鐵路停駛。與此同時，颱風來襲竟引爆「提前出國潮」，大批原定今明兩天出國旅客憂心航班取消，加上部分突獲災防假的旅客搶票提前出國，全球分銷系統（GDS）湧入海量機票需求，其中熱門航線台北飛東京票價暴漲至3萬台幣，且一票難求。

中颱巴威路徑略向北修正且持續減弱，今天將劇烈影響台灣，全國20縣市和台東縣綠島、蘭嶼今停班課，僅金門和台東本島正常上班上課。氣象署陸上颱風警報範圍包含全台14縣市，彰化以北全入列，強降雨會延續到今晚，預計北部山區最大累積雨量達600至900毫米，明天颱風遠離，雨勢趨緩。

民眾在風雨變大前把握時間至賣場採買，颱風天必備的泡麵被搶購一空，店員來不及補貨。...
民眾在風雨變大前把握時間至賣場採買，颱風天必備的泡麵被搶購一空，店員來不及補貨。(記者余承翰／攝影)

氣象署技正謝佩芸表示，颱風偏北，加上靠近台灣時暴風半徑再縮小，僅剩北海岸有被10級暴風圈籠罩危機，但7級暴風圈預估仍可能籠罩中部以北及南投、宜蘭、花蓮。她提醒，巴威這類環流明顯的颱風在靠近台灣時，容易受地形影響產生交互作用，路徑出現擺盪與偏折，有機會放慢速度、拉長影響時間。

中央災害應變中心指揮官劉世芳要求提前做好人員撤離疏散，尤其新竹縣五峰鄉及苗栗山區等為土石流紅色警戒區，應及早做好準備，各縣市撤離以花蓮縣4967人最多。

花蓮萬里溪堰塞湖昨發布紅色警戒。林保署指出，原預估最快今天下午溢流，因最新降雨預測時程延後，現階段難以確認時間；下游鳳林鎮、萬榮鄉近千居民第三度撤離，收容所雖供應冷氣、餐食，但老人家仍掛念家園。馬太鞍溪堰塞湖黃色警戒，預防性撤離光復鄉1529人、收容205人。

桃園國際機場公司昨天共取消153架次航班，預估今天受颱風影響更劇烈，約760架次航班停飛。明天凌晨4時後颱風逐漸遠離，將視天候狀況陸續恢復航班起降，機場也將全力降低旅客受影響程度。

今天出現近年少見的國籍航班全日取消情況，不少原排定今天出國的旅客為了退改票焦頭爛額。由於多個縣市昨天停班停課，再加上風雨不強，不少旅客乾脆提前一天飛出國「防颱」，成為另類的颱風假現象。

精華 FAQ

  • 根據中央災害應變中心統計，巴威已造成13人受傷、8972人預防性撤離，且全台20縣市停班停課，鐵路與航班也大受影響，災情與交通衝擊都相當明顯。

  • 花蓮因堰塞湖警戒而撤離人數最多，萬里溪與馬太鞍溪周邊居民多次疏散；其中花蓮縣撤離4967人，光復鄉另有1529人預防性撤離，顯示山區與下游風險很高。

  • 因多個縣市停班停課且部分旅客擔心航班取消，不少人改搶前一天機位提前出國「防颱」，導致全球分銷系統湧入大量訂位需求，熱門航線甚至漲到3萬台幣。

國防部

上一則

陸頻「執法巡查」台灣東部水域 英國智庫：準備隔離台灣

下一則

6大公投案成形 藍白重啟核電、安樂死拚下周逕付二讀

延伸閱讀

中颱襲台 北部首當其衝 華航、長榮、星宇航班取消 10縣市放假

中颱襲台 北部首當其衝 華航、長榮、星宇航班取消 10縣市放假
強颱巴威襲台 氣象局：預計周四海陸警報齊發

強颱巴威襲台 氣象局：預計周四海陸警報齊發
強颱巴威逼近台灣 暴風半徑破31年紀錄 大學分科測驗順延

強颱巴威逼近台灣 暴風半徑破31年紀錄 大學分科測驗順延
強颱「巴威」挑戰風王 周三威力達巔峰 周五最接近台灣

強颱「巴威」挑戰風王 周三威力達巔峰 周五最接近台灣

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘(右)與妻子曾馨瑩育有3名子女。（本報資料照片）

事隔一周...郭台銘再密會女球友 「兩人止步50公尺」

2026-07-10 02:30
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10
強颱巴威預估路徑。(擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」)

強颱巴威3劇本：擦邊、西北颱、登陸台灣 未來36小時關鍵

2026-07-08 09:22
彭博專欄作家溫以樂說，如果葡萄牙水手能看到今日的台灣，可能用繁榮之島來形容。路透

福爾摩沙已不足以形容台灣實力 彭博共同創辦人提議改稱

2026-07-10 14:51
李艷秋分享最近重訓的照片。圖／摘自臉書

傳無法行走、變成農婦 68歲李艷秋曝近況：我真的很好

2026-07-05 15:06
鴻海創辦人郭台銘(左)和曾馨瑩結婚多年。(摘自hsin_ying_tseng Instagram)

郭台銘抓包密會女球友「停不下來」 兩性專家揭「愈阻止愈靠近」

2026-07-08 23:58

超人氣

更多 >
羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」
華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了
迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤

迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤
世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現

世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現
世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強

世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強