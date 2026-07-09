毒油增至2600公噸 全聯、晶華都遭殃 多已吃下肚

中聯油脂大豆沙拉油驗出致癌物超標事件持續擴大，泰山公司8日銷毀已回收及庫存的涉案沙拉油、調合油產品，總計約10公噸。（圖／彰化縣衛生局提供）

AI摘要 文章摘要整理： 中聯油脂致癌油事件持續擴大，問題油品已逾2600公噸，疑有大量產品流入市面；泰山、全聯、晶華等業者與多家店家也被波及。

中聯油脂致癌油風暴持續擴大，問題油品總計已高達2600餘公噸。衛福部食藥署今天將公布4到6月中聯生產約30批樣本的檢驗結果，問題油風暴持續擴大。

中聯油脂原驗出1300公噸沙拉油一級致癌物苯駢芘超標，衛福部長石崇良昨天證實，前天深夜接獲中游業者彰化泰山通報新增一批疑慮產品，經食藥署清查，這批疑慮油品為泰山「好理調合油」，已售出1萬5000多瓶，油品來源為中聯油脂，清查批號證實與這波致癌油品不同，來自另一批逾1300公噸的油品。

中聯油品目前停產，食藥署預計今天公布4到6月中聯油品檢驗結果，約30個樣本。至於整體油品數量有多少，尚待評估。前2批被檢出苯駢芘超標的油品，各有1300公噸，中聯油品4到6月生產量應遠超過此，且可能大部分已流入市面，被民眾吃下肚。食藥署表示，為防堵風險油品於市面流通，即刻啟動全面稽查，針對中聯、福懋、福壽、泰山食用油脂工廠實地稽查及抽驗。

台北市衛生局前天開罰吹哨者南僑油脂事業公司300萬台幣，昨再公布該批問題油品再製的7項油品銷售至北市62筆店家資料，包含胖老爹美式炸雞、錢櫃、好樂迪、全聯、晶華酒店等，毒油事件持續擴大。

彰化縣衛生局昨證實，泰山公司自主抽檢中聯供應油品，再發現5月12日製造的一批大豆沙拉油，驗出一級致癌物苯駢芘超標。台中市衛生局昨再度稽查中聯，但中聯出示證明，該批5月12日的沙拉油並未超標。

台中地檢署昨證實6日再赴涉案5間油品公司履勘，並將中聯總經理余凌冲、品研課陳姓副課長列食安法被告偵訊，兩人複訊後均請回；另以證人身分約談南僑公司蔡姓廠長。中檢目前仍維持「他」字案，尚未轉列「偵」字案。

國民黨立委羅廷瑋拿出一瓶加入兩成「洗腳水」的礦泉水瓶，問石崇良敢不敢喝？諷刺凸顯政府「摻兩成以下致癌油不必下架」的荒謬政策。羅廷瑋痛批，立法院將法條修得再好，但有一個不願負責、態度雙標的政府，不處理、不面對、狂逃避，也難防食安事件危害，「衛福部不是螺絲鬆了，而是癱瘓了」，毒油稀釋仍為毒油，沒人敢喝下肚。