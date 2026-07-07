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涉境外勢力？日媒體人矢板明夫遇襲 港男機場落網

記者陳宏睿李奕昕／台北7日電
日本資深媒體人矢板明夫6日受邀到台中擔任春雨文教基金會營隊講師，未料演講結束離開...
日本資深媒體人矢板明夫6日受邀到台中擔任春雨文教基金會營隊講師，未料演講結束離開飯店時，遭不明男子蓄意尾隨，並攻擊臉部，矢板明夫緊急送醫治療。（本報資料照片）

日本媒體人矢板明夫6日在台中市永豐棧酒店演講，但離開飯店時，遭身分不明的歹徒出手攻擊臉部後，歹徒逃逸，警方6日下午4時許，在台中機場將涉案廖姓男子緝捕到案，廖男持有香港護照，已買好返港機票。警政署表示，嚴正譴責暴力滋事犯罪，持續清查是否涉境外勢力，維護社會治安與言論自由。

矢板明夫6日受邀擔任春雨文教基金會主辦的「NEXT CITY｜春雨創生行動營－前進新台中」營隊的講師，在演講結束離開飯店時，遭不明男子蓄意尾隨，出手攻擊臉部，嫌犯隨後逃逸。

台中第六警分局6日中午接獲報案，指稱西屯區台灣大道二段一間飯店內發生傷害案件，警方獲報後立即派員趕赴現場處理，並且成立專案小組追查，迅速掌握犯嫌身分及逃逸路線，經報請台中地檢署檢察官指揮偵辦後，已在6日下午4時許將廖姓男子查緝到案。

警方專案小組循線積極追查，掌握廖姓男子行蹤，研判其犯案後可能搭機離境，經檢察官核發拘票後，立即前往台中國際機場執行查緝，並於機場內成功攔截逮捕廖嫌，全案迅速偵破。

目前已將廖男帶案偵辦，至於詳細犯案動機及案發原因，警方將持續深入調查釐清後，依法移送地檢署指揮偵辦、建請聲押。

警政署表示，案件發生後，台中市警察局會同航空警察局、移民署於第一時間全力偵辦，四小時內於機場將計畫欲潛逃出境的犯嫌及時查緝到案，將持續清查釐清犯案動機、犯案經過及是否涉及境外勢力、跨境鎮壓，全力追緝在地協力者。

印太戰略智庫執行長矢板明夫6日在台中遭揮拳攻擊臉部，警方約下午4時於台中國際機場...
印太戰略智庫執行長矢板明夫6日在台中遭揮拳攻擊臉部，警方約下午4時於台中國際機場攔截逮捕正擬搭機離境的涉案廖姓男子（白衣者），並帶回台中市警察局第六分局偵辦。（中央社）

精華 FAQ

  • 他6日在台中市參加春雨文教基金會活動並擔任講師，演講結束離開飯店時，遭一名男子尾隨後出手攻擊臉部，隨即逃逸。

  • 警方接獲報案後成立專案小組，迅速掌握嫌犯身分與逃逸路線，並研判其可能搭機離境，最後在台中國際機場將人逮捕。

  • 警方已將廖男帶案偵辦，後續將釐清犯案動機、經過與是否涉及境外勢力或跨境鎮壓，並依法移送地檢署，建請聲押。

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