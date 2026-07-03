勞退升級 台舊制勞工可自提繳退休金 最快月底可銜接新制
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行政院會昨日通過「勞退純舊制勞工自願提繳及提前結存退休金」方案，開放純舊制勞工可以自願提繳退休金，存入勞退新制個人專戶，若已符合退休要件且參加自提的純舊制勞工，還可跟雇主協商，在工作期間先提前結算舊制退休金存入新制帳戶，實質累加退休金。新方案約11.5萬人受惠，最快7月底實施。
行政院長卓榮泰指出，勞動部為鼓勵純舊制勞工，在續留職場的同時也提高退休保障，因此提出新方案。不會額外增加雇主提繳退休金成本，並保有事業單位執行彈性。
勞動部勞動福祉司長黃維琛說，舊制勞工有45個基數上限，只要年資滿，就算繼續工作也不會增加退休金，更無法參與基金投資運用，開放讓純舊制勞工可參與勞退新制「自願提繳」，並且有機會比照「舊轉新」，與雇主協商提前結存舊制退休金，移入勞退新制參加投資運用，不代表勞動契約終止，年資、特休假也未歸零。
勞動部勞動福祉司副司長陳惠蓉說明，新方案將有兩項新措施，第一個是開放讓純舊制勞工自願提繳退休金，舊制勞工向雇主表明自提後，由雇主向勞保局申報並開立勞工退休金個人專戶，預估11.5萬人適用。
第二個措施是讓上述純舊制勞工自提退休金後，在契約存續期間，經勞雇雙方合意提前結存舊制退休金，存入新制個人專戶，預估10.2萬人可提前結存。
至於當年從舊制轉新制，新舊制年資並存的勞工，現行約32萬人。
勞動部表示，依現行規定，本來就可以跟雇主協商結清舊制年資，也可存入新制退休專戶累積退休金。
主要是讓純舊制勞工也能自願提繳退休金，並存入勞退新制個人專戶；若已符合退休要件，還能與雇主協商提前結存舊制退休金，增加退休保障。 不會因此終止勞動契約，原有年資與特休假也不會歸零；重點是把舊制退休金轉入新制帳戶參與投資運用，讓退休金累積更有彈性。 勞動部預估約11.5萬名純舊制勞工可適用自提措施，另約10.2萬人可能提前結存；整體方案最快可在7月底正式實施。
精華 FAQ
主要是讓純舊制勞工也能自願提繳退休金，並存入勞退新制個人專戶；若已符合退休要件，還能與雇主協商提前結存舊制退休金，增加退休保障。
不會因此終止勞動契約，原有年資與特休假也不會歸零；重點是把舊制退休金轉入新制帳戶參與投資運用，讓退休金累積更有彈性。
勞動部預估約11.5萬名純舊制勞工可適用自提措施，另約10.2萬人可能提前結存；整體方案最快可在7月底正式實施。
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