曾馨瑩隱忍不休夫？律師揭真相：婚前協議早決定「老公不要中風就好」

鴻海創辦人郭台銘(左)和曾馨瑩結婚多年。(摘自hsin_ying_tseng Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 郭台銘轉讓鴻海股票給曾馨瑩後，引發婚姻與財產討論；律師李怡貞指出雙方早有婚前協議，離婚不一定有外界想像的財產效益，並以幽默發言引發網友熱議。

鴻海 創辦人郭台銘 日前申報轉讓250萬股鴻海股票給妻子曾馨瑩，依當時市值估算約5.7億元(台幣，約1790萬美元)，再度引發外界對夫妻互動的討論。近日更有網友好奇，曾馨瑩是否應該透過離婚來展現女性獨立，引來律師李怡貞在社群平台發文回應，並以幽默方式分析婚前協議的影響，掀起熱烈討論。

李怡貞表示，有粉絲詢問曾馨瑩為何不提起離婚訴訟，她認為不少人忽略了一項重要前提，就是夫妻兩人在婚前已簽訂相關協議。她指出，若未來真的離婚，財產將依婚前約定處理，並非外界想像能直接適用夫妻剩餘財產差額分配制度，因此她反問：「既然如此，為什麼一定要離婚？」

針對近來外界熱議郭台銘身邊「球友」話題，李怡貞則認為，夫妻之間即使會因另一半缺乏分寸而生氣，也不代表一定要走上離婚一途。

她更以曾馨瑩的口吻開玩笑表示，夫妻感情依舊很好，平時到東京逛街還有人幫忙提愛馬仕包，「恩愛得很，幹嘛離婚？」甚至笑稱，如果自己是曾馨瑩，還會請對方吃飯，順便支付「看護費」和「家事清潔費」，感謝對方在炎熱天氣陪伴照顧丈夫。

貼文最後，李怡貞更以一句玩笑話掀起網友熱議，她笑說：「不要讓我老公馬上風，不然我一下就會拿到太多股票，十輩子都花不完。」幽默又辛辣的結尾曝光後，吸引大批網友留言，紛紛表示「最後一句太有殺傷力」、「律師真的很會」、「這反擊太精采了」。