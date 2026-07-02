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台事後避孕藥開放藥局購買 需在一定時間內回診

記者林琮恩翁唯真／台北2日電
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全球逾億女性每天服用口服避孕藥。(本報資料照片)
全球逾億女性每天服用口服避孕藥。(本報資料照片)

衛福部預告二款事後避孕藥將納入追溯或追蹤藥品，引發熱議，不少人擔心有緊急需求時，無法在藥局買到事後藥。食藥署長姜至剛指出，將開放民眾在藥局購買事後避孕藥，但用藥後需在一定期限內至婦產門診，確保用藥安全。

食藥署於6月25日預告修正「藥事法第六條之一應建立追溯或追蹤系統之藥品類別」草案，新增「含Misoprostol、Levonorgestrel、Ulipristal acetate之口服單方劑型藥品」，確保藥商落實申報作業，以利衛生主管機關即時進行流向勾稽及統計，快速查詢藥品使用情形，預告期60天。

這次預告納入管理的藥品皆屬處方藥，Misoprostol主要用於「胃及十二指腸潰瘍」，如「與Mifepristone併用，可作為治療終止少於49天無月經的早期子宮內懷孕」；至於Levonorgestrel及Ulipristal acetate，則用於「無事前避孕措施之緊急避孕措施」以及「無防護性交或避孕失效後120小時內的緊急避孕」，俗稱「事後避孕藥」。

食藥署藥品組組長林意筑指出，參考國外經驗，舉辦專家會議，研議提升緊急事後避孕藥可近性政策，目前朝向「醫師處方」、「藥師指示」等管道併行，民眾如有緊急用藥需求，可先至藥局購買事後藥，由藥師提供完整衛教資訊，並將民眾轉介至鄰近醫療院所、婦產科診所，民眾需在一定時間內完成回診。

基層藥師協會理事長沈采穎贊同新制，她說，先前預告「嚴管」措施，恐導致藥物地下化，事後藥如能轉類為指示用藥，先由藥師提供衛教，確保用藥安全，另將用藥資訊寫入健保卡，應可落實流向管理，兼顧用藥安全與女性懷孕自主權。

台灣婦產科醫學會則持反對意見，秘書長黃建霈認為，「先吃藥再去找醫師，這是不對的。」未經醫師判斷，亂吃事後避孕藥，相當危險，曾有年輕女性誤以為服藥便萬無一失，直到子宮外孕導致輸卵管破裂，整片切除，才知道吃避孕藥也不一定安全，呼籲食藥署應維持處方用藥規定，不可鬆綁。

精華 FAQ

  • 此次預告新增含Misoprostol、Levonorgestrel與Ulipristal acetate的口服單方劑型藥品，要求藥商落實追溯或追蹤申報，以利主管機關掌握流向與使用情形。

  • 政策方向是讓民眾可先到藥局取得事後避孕藥，由藥師提供完整衛教，再轉介至鄰近婦產科或醫療院所，並要求用藥者在一定期限內完成回診。

  • 藥師團體認為可避免地下化，兼顧可近性與安全；但婦產科醫學會反對，主張事後避孕藥仍應維持處方用藥，避免未經醫師判斷而誤用。

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