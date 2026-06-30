我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自由通行掰了？伊朗放話管定荷莫茲 警告阿曼勿扯他國插手

委內瑞拉連續強震 父以戒指認屍愛女 聯合國急購1萬屍袋

霸凌新制7月上路 醫院備戰 罵人上班沒帶腦將觸法

記者李樹人廖靜清／台北30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
急診、開刀房為醫院最常出現職場霸凌的場域，新制上路前，許多醫院召開主管會議，要求...
急診、開刀房為醫院最常出現職場霸凌的場域，新制上路前，許多醫院召開主管會議，要求主任、資深醫師務必不要使用情緒性字眼，確保職場和諧。圖為病人推進醫院開刀房，等著開刀。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

職場霸凌防治新制七月上路，醫院在手術室等高壓場域加強提醒醫師勿以辱罵對待同仁，同時面對申訴暴增與教育落差的挑戰。

職場霸凌防治新制7月1日上路，對於講究「師徒制」的醫療院所來說，面臨著重大挑戰，一家醫學中心日前召開主管會議時特別提醒主任、資深醫師在手術室時務必耐住性子，千萬別再罵「笨」、「白癡」、「沒帶腦子上班」，否則將惹禍上身。

「手術室裡真有許多妖魔鬼怪」一名資深開刀房護理師說，不少老一輩外科醫師脾氣暴躁，在手術室裡有如暴君，只要護理師沒遞好開刀器械，或是住院醫師沒拉好鉤，就狂飆三字經，直接丟刀剪等器械，甚至有人直接拿手術刀刺年輕醫師的手臂，場面嚇人，而該名已退休的外科醫師還被暗諷「小林飛刀」。

該名資深手術室護理師表示，護理人力之所以流失，醫師霸凌是重要原因之一，不少外科醫師在手術房「出口成髒」，如果護理師動作較慢，或是沒做好，三字經不斷，大聲挖苦「為何學不會？」、「能否找一個會的人進來？」，甚至直接嘲諷「你什麼都不會，到手術室來站壁嗎？」

一名醫學中心高層表示，急診、手術室、加護病房等高壓環境是醫院最常出現職場霸凌的場所，因為攸關病人生死，且久處於高壓、高度專業等場域，脾氣恐將變差，容易罵人，容易觸及職場霸凌紅線，為此，在新制上路前，院方多次開會叮嚀醫師，即使生氣，也應對事不對人，不要使用情緒性字眼，維護職場和諧氛圍，也能保護自己。

「以前醫師與護理師之間關係確實存在的不平等，現在Z世代年輕護理師已經不吃這一套了。」該名高層說，不管是手術室跟刀或門診跟診，只要醫師講話聲調大聲一些，或是下指令時口氣較差，有些護理師轉頭就投訴，絕不讓自己受到一點委屈。

最近一、兩年，醫院職場霸凌申訴案件明顯變多，另一家醫院副院長無奈地說，就有年輕醫事人員只因部門下午茶、訂飲料或聚餐時，沒被通知，就認為遭受排擠，提出職場霸凌申訴。另有員工急著上廁所，但長官臨時交代事情，讓她憋尿幾分鐘，竟也成了申訴理由。

中國附醫台北分院副院長劉俊麟表示，保障勞工權益絕對是正確方向，新法要求雇主建立申訴、調查與處理機制，盼打造更友善的職場環境。但真正關鍵不只是立法，而是「事前教育及宣導是否做得足夠」，許多職場衝突其實源自溝通落差，而非惡意霸凌。

該名資深手術室護理師說，新制上路前，院方在診間、護理站、開刀房等牆面貼滿許多宣導海報，上面寫著申訴電話，但能否落實，還是未知數，以自家醫院來說，幾個醫師是霸凌累犯，常被投訴，卻無任何紀錄，院方故意掩飾，有如警察吃案，如繼續不作為，恐將面臨基層員工的重磅反撲。

精華 FAQ

  • 醫院最擔心的是高壓場域中，醫師情緒失控而使用辱罵、嘲諷等語言，甚至引發申訴與法律責任，因此近期密集宣導，要求主管與資深醫師對事不對人。

  • 因為手術室、急診與加護病房攸關病人生死，工作節奏快、壓力大，醫護彼此互動容易緊繃，一旦口氣差或用詞不當，就可能被認定是職場霸凌。

  • 除了建立申訴、調查與處理機制，醫院更需要做好事前教育與宣導，讓醫護理解溝通界線，減少誤解與衝突，否則即使張貼海報，也難真正改善職場文化。

上一則

教長立法院缺席現身彰化 遭質疑輔選

下一則

新聞眼／宜蘭高鐵爭議未解 若為選舉硬核定 大紅包恐變反效果

延伸閱讀

日本安寧待在家「多活30天」 專家推醫療及照顧整合

日本安寧待在家「多活30天」 專家推醫療及照顧整合
李信智整型外科讓您歲月無痕

李信智整型外科讓您歲月無痕
迎戰失能海嘯 台復健病房擬7月上路 提供180天整合性照護

迎戰失能海嘯 台復健病房擬7月上路 提供180天整合性照護
台大醫學院長吳明賢 心梗搶救

台大醫學院長吳明賢 心梗搶救

熱門新聞

美國在台協會處長谷立言表示，台灣有七成民意支持維持現狀，這可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎。(記者林伯東／攝影)

AIT處長谷立言：十年轉變 兩岸「相互吸引」已不存在

2026-06-23 02:00

中國新法7月上路 台派聯盟：威脅台灣人民安全

2026-06-23 15:43
台總統賴清德今天到水里鄉車埕，參加台鐵集集線全線恢復通車典禮，並強調政府拚外銷，爭取南投茶葉銷美零關稅。(記者黃仲裕／攝影)

輸中關稅高 賴清德：美國才是台灣最大農產外銷市場

2026-06-25 09:27
紀慧文1998年將東海大學社會研究所碩士研究結果出書。(本報系資料照)

台蝴蝶谷遇落石死者之一是作家紀慧文 曾任陳文茜助理

2026-06-28 10:51
新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，檢方對集團總裁常如山（中）、特助張元齡（右）及承包監視器維修的工程師謝金亨（左）聲押禁見，新北地方法院裁准。（記者蔣永佑／攝影）

扯掉女子內褲性侵未遂案 醫美教父常如山遭起訴

2026-06-25 02:24
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10

超人氣

更多 >
最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元

最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元
以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年
歐洲太熱了…中國遊客曬慘狀「把一輩子的苦吃盡了」

歐洲太熱了…中國遊客曬慘狀「把一輩子的苦吃盡了」
買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位

買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位
德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網

德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網