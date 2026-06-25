新聞評論／動不動就特別預算 是在遮羞掩醜、規避監督？

蔡英文、賴清德(中)執政至今十年，民進黨共提過十項特別預算，金額加總已超過4兆台幣。(本報資料照片)

行政院剛提出1.25兆元（台幣，下同，約392.5億美元）的天價國防特別預算，遭國會刪成7800億元；政院隨即又提出「無人機特別條例」，要求編列2100億元特別預算，以補足戰力缺口。對此，在野黨多持「支持國防發展，反對濫用特別預算」立場，要求回歸年度預算辦理。民進黨 動不動就用「特別預算」來包裹政策，規避監督，甚至私相授受，眼裡還有「財政紀律」嗎？

民進黨執政，濫用特別預算的情況越來越嚴重，藉口也不斷翻新。蔡英文 、賴清德 執政至今十年，民進黨共提過十項特別預算，金額加總已超過4兆，這是怵目驚心的數字。其中六個是在蔡英文任內編列，包括前瞻計畫8800億、新冠疫情防治8400億、新式戰機採購2472億、海空戰力提升計畫2370億、疫後強化社會韌性及全民共享3800億、流域綜合治理600億。

如上所述，蔡英文執政八年任內共提出六項特別預算，金額共2.5兆元。而賴總統僅執政兩年，迄今已提出四項特別預算，金額計達1.5兆。其中包括：強化民生及國安韌性5700億、強化不對稱戰力國防特別採購7800億、無人機採購2100億，和規劃中的新式武器追加特別預算100億元。兩相比較，人們可以發現：蔡政府時代即著手大編海空戰力提升計畫，賴政府更變本加厲，把國防採購當成無限提款機，一邊高喊抗中，一邊加碼充實各種武器裝備，卻置國軍員額不足的問題於不顧。

再仔細看，蔡英文和賴清德都機巧地運用了「韌性」一詞，成功套取數千億預算。蔡政府的社會韌性，是藉疫後為名編列了3800億元，其中1400億元用來普發現金，每人6000。其間夾帶的，是挹注勞健保和台電的1000億，另1000多億用來補貼TPASS、住屋及就學貸款。賴政府的5700億民生及國安韌性則有樣學樣，藉全民普發現金1萬元之名，多編了3000多億元用來補助企業研發拓銷、挹注勞健保，及提升國土防衛整備和資通環境。

簡單地說，民進黨政府不斷利用特別預算夾帶各項支出，諸如挹注勞健保或台電、乃至補助交通或就學貸款的經費，原來根本不應列在特別預算；行政院卻便宜行事，利用這類旁門左道遮羞掩醜，規避監督。就像最近台電以「轉存款融資」方式間接向中華郵政借貸3000億元，除掩飾政府能源政策的破洞累累，也讓台電財務變得更複雜、更不透明。最可議的是，只要在野黨對這些特別預算稍有意見，或不願如數通過，立刻就被抹紅為「中共同路人」，說他們居心叵測。如此畸形的民主政治，還有正常監督及就事論事的可能嗎？

民進黨常自詡「財政紀律」良好，連年有歲計賸餘。然而，所謂「歲計賸餘」，指的是中央政府總預算的經常帳；如果計入金額龐大的「特別預算」，國家的財政赤字其實是在大幅攀升，國債鐘絕對金額續創歷史新高。至今年年中，中央政府一年以上未償還債務餘額，已高達6.5兆元。特別預算造成的惡性循環，必須及早終止。

且看眼前爭議中的無人機特別預算，究竟是要大舉對外採購，或集中發展國內無人機產業，賴政府在特別條例中始終支吾其詞。如果是要一次性對外採購，極可能無法滿足實際國防所需；而如果旨在培植國內無人機產業，那就該老老實實依常態預算逐年編列，才能循序漸進，不致淪為政商分贓的淵藪。看台灣半導體產業就知道了，能有今天，都是民間企業群策群力一步步走出來的。(轉載自聯合報社論)