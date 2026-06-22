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財務黑洞 勞保面臨破產 去年還借農保67億台幣

記者葉冠妤許俊偉／台北22日電
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勞保基金面臨破產危機，卻還被要求替長期赤字的農保補洞。圖為農夫在田裡耕作。(記者...
勞保基金面臨破產危機，卻還被要求替長期赤字的農保補洞。圖為農夫在田裡耕作。(記者葉信菉／攝影)

根據勞動部精算報告，勞保基金預計2031年用罄，面臨破產危機。深陷財務黑洞的勞保基金近年已靠政府編列公務預算撥補，形同用全民納稅錢救勞保，未料自身體質不佳竟還要「救濟」農保。近十年來，農保每年向勞保周轉40到50億元（台幣，下同）不等借貸，去年甚至借了67.4億元，借來的錢比整年收到的保費還要多。

農保費率低 財務比勞保慘

農保財務狀況為何比勞保慘？關鍵就在農保收支嚴重失衡，失衡主因在費率低、月投保金額低，以致年年入不敷出、逆差逐年擴大，且每月保費開辦30多年來僅收農民78元。農保不僅向勞保借錢，政府每年也要編列預算撥補支應。

立法院2024年就曾發布相關專題研究，報告引述農業部委外辦理的2023年精算報告指出，若以現行農保虧損時中央隨即每年編列預算撥補，在不考慮借貸成本下，預計未來50年農保累計虧損達1906億元，報告建議審酌政府財政負擔，滾動檢討現行農保制度的妥適性。

淡江大學保險系副教授郝充仁受訪表示，早年勞保準備金充裕的時代尚可運作，但如今勞保已連續九年入不敷出，每年需仰賴政府預算撥補上千億元維持運作，勞保財務大不如前「猶如風中殘燭」，政府應重新思考農保持續向勞保借貸周轉是否仍具合理性。

截至2025年12月底統計，農保被保險人數82萬8204人。目前農保提供生育、身障給付及喪葬津貼三項給付，但平均投保年齡偏高、約69歲，其中喪葬津貼卻又高達15個月，成為最大支出負擔。

去年借的錢比保費還多

根據協助農保收支作業的勞保局統計，以去年為例，農保保費收入52.74億，給付金額高達101.97億，逆差49.24億元，向勞保基金借貸67.4億元。去年借來的錢比收到的保費還要多。

農保1989年開辦，費率6.8%，月投保金額僅1萬200元；開辦之初提供的醫療給付1995年移至健保，費率降至2.55%，農民負擔三成保費，計算後農民實際月繳78元。因提供兩個月的生育給付、2萬400元，15個月喪葬津貼、15萬3千元，入不敷出。

此外，1萬200元的月投保金額三十多年未調，直至2023年才提高至2萬400元，但目的是為了增加給付，15個月的喪葬津貼可領到30萬6000元，生育給付增加至三個月。

給付增加後，投保費率卻維持2.55%。照理說，月投保金額拉高一倍，農民實繳保費應同步升高為156元，但政府怕農民反彈，農民目前仍僅實付78元，餘由政府補助吸收。等於原本早已年年逆差的農保，2023年後農民月繳一樣的錢，領到更多，也讓財務負擔雪上加霜。

根據勞保局統計，農保年年收不抵支，保費收入雖有逐年增加，但給付增長更多，逆差從2006年的36.22億，到去年已短差49.24億元。向勞保基金借錢周轉的金額，也從48.5億來到67.4億元。尤其2023年起調高給付後，每年支出從調整前的69.97億直接飆破百億元。

農保財務缺工擴大(製表／葉冠妤、李柏澔)
農保財務缺工擴大(製表／葉冠妤、李柏澔)

精華 FAQ

  • 根據勞動部精算報告，勞保基金預計2031年用罄，已連續多年入不敷出，只能靠政府編列公務預算撥補，等同以全民稅金維持制度運作，財務壓力相當沉重。

  • 農保費率低、月投保金額長期偏低，且給付包含生育、身障與高額喪葬津貼，導致保費收入遠不足以支應支出，因此多年來都必須向勞保周轉並靠政府撥補。

  • 去年農保保費收入52.74億元，但給付高達101.97億元，逆差達49.24億元，最後向勞保基金借67.4億元，借款金額甚至比全年收到的保費還要多。

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