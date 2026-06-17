台灣失智人數逼近40萬 女多於男 照護面臨挑戰

立法院厚生會16日舉行「失智症倡議推動委員會」專家會議，除了積極推動「失智症基本法」，專家呼籲，衛福部應將聽力檢測納入成人健康檢查項目，降低失智風險。（記者胡經周／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 衛福部估今年台灣失智人口逼近39.8萬，且女性明顯多於男性。

衛福部估今年台灣失智人口逼近39.8萬，且女性明顯多於男性。 重點二： 專家建議將四十歲以上聽力檢查納入健檢，以降低失智風險。

專家建議將四十歲以上聽力檢查納入健檢，以降低失智風險。 重點三：政府被呼籲建立失智友善社區指標，並推動失智症基本法。

台灣人口老化，衛福部預估今年失智人數逼近40萬人，立法院厚生會「失智症 倡議推動委員會議」昨天呼籲，衛福部國健署成人健康檢查納入聽力檢查，積極打造失智友善社區，讓失智者持續參與社會，另檢討現行死因統計方式，避免低估失智症實際死亡負擔。

國衛院2020至2023年全國社區失智症與失能流行病學調查顯示，2020年65歲以上失智症盛行率為7.99%，女性失智9.36%，高於男性6.35%，推估今年失智總人口為39.8萬人，女性多於男性。台灣失智症協會預估，2046年失智患者將來到76萬8000人。

年齡愈大，失智風險愈高，調查發現，30至64歲失智盛行率為0.12%，75至79歲為9.1%，85至89歲則躍升至20.04%，90歲以上為29.45%。

立院厚生會「失智症倡議推動委員會」召集人、立委林月琴表示，與會專家共提出3大決議，分別為40歲以上國人聽力篩檢納入預防保健政策，建構全國失智友善社區評估指標與認證制度，以及政府盡速研議推動「失智症基本法」，精進失智症死因統計。

國際研究證實，聽力衰退與失智高度相關，厚生會呼籲國健署成人健康檢查項目應納入聽力檢查。高雄醫學大學神經科學研究中心主任楊淵韓表示，40歲以上民眾聽力篩檢率達到7成，此為努力目標，建議40至64歲每3年檢查一次聽力，65歲以上每年檢查一次。

中山醫學大學附設醫院副院長郭慈安表示，政府持續打造失智友善社區，希望失智者多多參與社會、維持自主生活，但因缺乏一致性的評估標準與指標，以致各縣市推動模式及成果差異甚大。國健署應建立全國失智友善社區指標與評比制度，逐步發展交通、醫院、金融機構及公共服務流程等失智友善具體指標。

對於聽力檢查納入成人預防保健服務，國健署表示，相關建議已納入研議中，但若要新增成人健檢項目，仍須進一步評估預期效益、經費需求及配套措施，避免排擠既有資源。

至於建立全國性失智友善社區指標與評比制度部分，國健署回應稱，現已建置「失智友善社區工作手冊」，內容涵蓋社區資源盤點、需求評估、行動計畫擬定及環境改善等面向，包括交通、物理環境與社會支持網絡等項目。

與會專家呼籲政府，研議推動「失智症基本法」，建立跨部會整合治理機制。對此，長照司表示，尊重立法院職權與審議程序。無論是否制定基本法，均會將失智症照護列為重要政策，透過跨部會協作機制，強化資源整合與服務體系的完整性。

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