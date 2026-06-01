我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳立武務實帶領英特爾轉型 用華人管理文化變革組織

歐洲買抗生素比口香糖便宜？瑞士藥廠山德士籲歐盟阻擋中國低價藥

不只落腳北市...蔣萬安宣布：Nvidia與北市合作AI優化文湖線提升品質

記者林麗玉／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蔣萬安今天宣布，北市府已跟輝達相關技術團隊有具體合作項目，包括文湖線透過AI進行...
蔣萬安今天宣布，北市府已跟輝達相關技術團隊有具體合作項目，包括文湖線透過AI進行尖峰人流模擬、月台疏散、載客量、異常停機等優化，2036年整個車輛、品質就會全面提升。（記者林麗玉／攝影）

輝達（Nvidia）落腳北士科，北市長蔣萬安今天（1日）上午受邀出席執行長黃仁勳的主題演講。蔣上午堵訪時宣布，北市府除爭取輝達海外總部落腳北市，也已跟輝達相關技術團隊有具體合作項目，包括文湖線透過AI進行尖峰人流模擬、月台疏散、載客量、異常停機等優化，2036年整個車輛、品質就會全面提升。

蔣萬安也透露，北市府先從北捷開始，後續會持續對接、討論。 接下來這一周，也會跟輝達技術團隊碰面，北市府保持開放態度，希望在很多施政層面，也能透過輝達的技術來全面提升。

亞洲最大AI科技盛會COMPUTEX 2026與輝達「GTC Taipei 2026」本周同步在台北登場。黃仁勳今天上午在北流主題演講，蔣萬安今天上午也宣布，北市府已經跟輝達相關技術團隊也有具體的合作項目，如2036年文湖線就預計要針對整個車輛、品質全面的優化提升。

蔣說，針對接下來包括人流模擬，透過輝達相關的技術來進行。蔣說，當然最主要市府也針對幾個情境，包括尖峰時段、月台疏散，還有如果發生異常停機造成的衝擊，以及重置以後相關的載客量等。

蔣萬安說，大家也知道，文湖線北市府明年也會針對整個24個站點進行 AI 的模擬分析。 同時幾個站比較屬於大站像大安站、忠孝復興、南京復興、中山國中站等，市府也會透過輝達Omniverse技術來進行高級3D的建模來進行人流模擬。

蔣萬安說，北市府很高興能夠有具體項目，當然也會持續透過各個層面，打造台北成為 AI-driven Smart City。 所以不管是率全國之先，訂定AI人工作業指引，同時也有AI導入施政的競爭型預算等等。北市府當然都會持續努力，市府團隊也全面在透過 AI 技術來提升北市府市民服務。

媒體追問，北市府與輝達台灣總部有更密切聯繫？蔣萬安說，對，不僅台灣總部，北市府也跟美國總部那邊的技術團隊都有對接。所以北市府會視實際未來市政的需求、與市民體驗，來全面提升。希望跟各界，不只是輝達，任何團隊北市府都非常願意敞開心胸，一起合作。

Nvidia 蔣萬安 黃仁勳

上一則

華爾街日報：鄭麗文訪美迎3考題 1原因恐無緣會晤川普高層

延伸閱讀

將與黃仁勳同台送「市鑰」 蔣萬安：另一個禮物先賣關子

將與黃仁勳同台送「市鑰」 蔣萬安：另一個禮物先賣關子
400元早餐會換來數兆元半導體江山 蔣萬安揭紀念牌

400元早餐會換來數兆元半導體江山 蔣萬安揭紀念牌
「仁來瘋」提前引爆 黃仁勳證實將見張忠謀 是否赴北士科動土回應有玄機

「仁來瘋」提前引爆 黃仁勳證實將見張忠謀 是否赴北士科動土回應有玄機
新聞幕後／沈伯洋猛攻無效？蔣萬安走出雙北輔選 無懼抹黑認知作戰

新聞幕後／沈伯洋猛攻無效？蔣萬安走出雙北輔選 無懼抹黑認知作戰

熱門新聞

台灣國安會前秘書長金溥聰（圖）前往中廣接受趙少康訪問，但上午記錯地點，跑到了飛碟，隨後才趕到中廣。（記者曾原信／攝影）

曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青

2026-05-27 03:00
加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦「夏洛特城號」。(路透資料照)

加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了

2026-05-30 10:35
馬英九基金會正式提告前執行長蕭旭岑、王光慈等涉嫌侵占、背信。王光慈母親發出給馬英九的公開信，指女兒為馬英九盡心打理大小事，卻遭被迫下跪磕頭與掐脖攻擊等職場霸凌，為守護女兒已向勞動局舉報霸凌，並將循司法尋求救濟。（圖／王光慈提供）

馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟

2026-05-29 01:20
馬英九曾因為忘情吃紅豆餅，而被夫人周美青瞪了一眼，這張照片放在他的辦公室，照片下方還印有「我怎麼嫁給這種人」。（圖／取自馬英九臉書）

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

2026-05-24 13:03
前總統馬英九。（本報資料照片）

馬辦風波／精神醫嘆「失智毀2政治英雄」 提醒他別盲目代理

2026-05-26 05:07
馬英九基金會前執行長王光慈。（本報系資料照片）

王光慈打破沈默 指台商330萬捐款給馬個人 已全用於公務

2026-05-25 12:56

超人氣

更多 >
中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案
自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐

自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐
「艾狄胥猜想」80年解方 OpenAI推翻

「艾狄胥猜想」80年解方 OpenAI推翻
維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人
這個小失誤 讓她過安檢時被迫返回登機櫃檯

這個小失誤 讓她過安檢時被迫返回登機櫃檯