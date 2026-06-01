人均GDP超韓 民眾卻無感 AI 帶動的是「無就業的復甦」

台灣吃不到AI紅利的傳統產業和服務業辛苦奮戰。（本報資料照片）

台灣人均GDP持續超車韓國，數字亮眼，但多數台灣人卻沒有感受到「經濟變好」，關鍵原因是，這一波的經濟成長本質，已和過去不同，值得政府重視。《經濟日報》訪談兩位著名的經濟學家：星展集團資深經濟學家馬鐵英與中央大學經濟系教授吳大任，兩人為這一波經濟何以多數人無感，提出三道解釋。

【原因一】K型分化 未能共享

馬鐵英表示，這一波台、韓經濟與出口成長，頗受AI帶動，實際上，台灣與韓國都出現了K型經濟現象，也就是與AI高度相關的產業，往上成長，與AI關聯性較小的產業往下衰退，整體看起來很像英文字母「K」，「這種產業表現分化兩極的K型現象，在台灣更明顯一些。」

馬鐵英提到，韓國產業結構較為多元，相形之下，台灣產業則顯得集中度更高，整個台灣的經濟結構，十分傾向半導體和ICT製造業，這些產業正高度受惠AI浪潮，是向上走的K。

另一方面，吃不到AI紅利的傳統產業和服務業，不僅面臨美國關稅政策的壓力，過去依賴對大陸出口的台灣傳統產業，因為大陸經濟結構轉型、內需低迷、產能過剩，面臨壓力，是向下走的K。以去年來說，受到美國關稅政策影響，除了AI產業之外，多數產業都很辛苦。傳統產業無薪假人數從年初2000至3000人，到年底增至9000多人，目前回落至近3500人，凸顯產業艱難一面。「在AI投資熱潮中，很多人都只看到亮面，這些辛苦的暗面，就不容易被凸顯跟重視。」吳大任說。

馬鐵英也提醒，台灣中長期的風險和脆弱性，取決於AI的周期可以跑多久；如今台灣GDP成長約九成是來自AI相關所帶動的，「少了AI的貢獻，台灣經濟成長其實是非常非常低的，可能只有1%左右。」

【原因二】無就業復甦 貢獻不大

馬鐵英表示，這一波AI帶動的復甦，被認為是屬於「無就業的復甦」。以半導體為核心的ICT產業，生產過程自動化程度極高，「這種是高度技術密集和資本密集，而非勞動密集型的產業，即使受惠於AI帶動出口、經濟產出與整體經濟成長，但是對就業市場貢獻不大。」

從就業結構來看，落差更加明顯。吳大任表示，台灣1200萬就業人口中，半導體產業直接相關的就業人口僅30幾萬人，整體電子業就業人口差不多100萬人左右，占整體就業人口約十分之一。反觀服務業人口有700萬，傳統產業200萬人，這些產業就業人口占了絕大多數，但去年整體表現不盡理想。

以服務業來說，房地產業低迷，不動產相關產業薪資下降；出國旅遊風氣盛行，國旅產業沒有改善，傳統產業放無薪假人數攀升。多數勞工處於相對疲弱的產業循環之中。

馬鐵英也指出，受惠於AI的就業群體只占整體就業市場10%至15%，其他約九成勞工並不在ICT產業鏈當中；這也是為什麼，多數人對經濟成長的果實不會有直接感受。

「無就業的復甦」（Jobless Recovery），一般是指，經濟已經恢復成長，但就業市場卻沒有同步改善。此現象最早曾在1990年代美國被廣泛討論，之後在金融海嘯與新冠疫情後，在一些國家出現。

【原因三】經濟果實偏向資方

從分配來看，GDP是總體所得，依據各要素貢獻會分配到營業盈餘、受僱報酬、固定資本消耗等。以日本來說，分配給受僱勞工作為報酬的比率過往都在五成左右，近年來即使略降，以2024年來說，仍有48.9%，韓國則為47.4%。

台灣的受僱員工報酬比重，則從1990年代的50%以上，逐年下降至約43%。相對地，營業盈餘占比則從過去不到三成，攀升至逾35%。顯示經濟成長的果實，正逐漸向資本端傾斜，分給勞工的則愈來愈少。造成這種差異的原因之一，是勞資談判力量的不同。日本與韓國擁有強勢工會體系，例如日本每年「春鬥」的制度化協商機制，而且是調升底薪為主，這使得經濟成果較能直接反映在受薪階層收入上。

馬鐵英指出，日本與韓國的工會團體在議薪、勞工談判的力量一直比較大，因此在總體收入分配給受薪階層的比重上，「日韓勞工分到的比率比較高，台灣勞工分到比率則偏低」。

在台灣，即便是受惠於AI的科技企業，多數企業在分配薪酬時，往往不是調整底薪，更多時候是透過分紅、股利形式來發放給員工，使得所得增加更集中於特定族群。

吳大任說，股市去年起持續創新高，經濟成長的主要成果，給了積極參與股市的有錢人、企業大股東，所得財富以非常驚人的速度增加；但大部分民眾或家庭，財富狀況並沒有變好。