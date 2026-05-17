不讓孩子靠運氣長大 台衛福部：5年投入819億元升級社安網

衛福部次長呂建德（右）表示，孩子不該因出生背景、家庭環境或偶然際遇，決定人生未來。（記者廖靜清／攝影）

電影「失樂園」（That Burning House）17日舉辦特映會，劇中描繪安置兒少、育幼機構與社工面對的艱困處境，引發各界對兒少安置制度的關注。台灣衛福部次長呂建德會後表示，「台灣每一個孩子，都不應只靠運氣長大」，政府有責任打造公平的成長環境，未來將持續擴大社會安全網與替代性照顧制度，接住每位脆弱兒少。

▲ 影片來源：Movie Bird Films

「失樂園」聚焦育幼院、安置機構與創傷兒少議題，呈現兒少在原生家庭失功能後，被迫進入安置體系的生命歷程。片中不僅描繪孩子的傷痛，也呈現第一線社工長期承受的壓力與無力感，引起不少兒少團體與社福工作者共鳴。

呂建德指出，從今年起至2030年投入819億元（台幣，25.9億美元）推動社安網升級計畫，其中包含強化社工人力、改善勞動環境、提升行政支持與跨系統合作，希望降低兒虐、家庭失功能與高風險兒少事件發生。此外，政府目前持續擴充替代性照顧資源，希望建立更完整的「擴大家庭」支持系統，減少孩子在制度中反覆流轉。

根據「兒童權利公約」（CRC）精神，兒少保護制度最重要的核心，是讓孩子能在穩定、安全與有支持的環境中成長。呂建德說，目前台灣兒少安置體系，從原生家庭、親屬照顧、寄養家庭到安置機構，已建立一套替代性照顧系統，但最終目標仍希望孩子能回到家庭與社區之中，而不是長期停留在機構。

呂建德認為，第一線實務現場充滿困難與挑戰，「很多孩子的狀況比我們想像中更複雜」。有些兒少歷經家庭暴力、疏忽照顧、情感創傷，甚至多次轉換安置場所，長期缺乏穩定依附關係，即使進入制度後，也未必能真正被「接住」。這些高複雜需求個案，不只是孩子辛苦，第一線社工與安置機構也承受極大壓力。

呂建德在觀影後內心感觸很深，甚至反思目前制度是否仍是「正在燃燒中的系統（burning system）」，尤其社工長期處在人力不足、高工時與情緒耗竭的環境中，若沒有足夠支持，很難持續提供穩定服務。未來會強化兒少安置制度的核心，並提升薪資待遇降低人員流動率，回應實務面臨的困境。